Создатели Marvel's Spider-Man 2 предупреждают о появлении в сети потенциальных спойлеров ©

Среди множества крупных релизов следующего месяца, если не всего года, — Marvel’s Spider-Man 2. Долгожданное продолжение супергеройского экшена 2018 года от Insomniac выйдет на PS5 20 октября. Однако утечки могут произойти, если кто-то получит розничную копию раньше (что случалось с крупными выпусками в прошлом), поэтому разработчики предупреждают игроков о спойлерах.

«По мере приближения к запуску в сети могут начать появляться спойлеры Marvel’s Spider-Man 2. Мы усердно работали над созданием истории, наполненной сюрпризами, поэтому действуйте осторожно и будьте внимательны к публикации спойлеров».

Так что, если вы получили копию раньше и можете играть в игру, это нормально, но Insomniac надеется, что вы не испортите ее всем остальным.

Несмотря на то, что прохождение Marvel’s Spider-Man 2 длится примерно столько же, сколько и первой игры, её мир примерно в два раза больше. В истории также фигурируют Питер Паркер и Майлз Моралес в качестве игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальными деревьями навыков и общим деревом навыков. Первый также получает новые способности Симбиота, хотя уже подтверждено, что Веном появится в роли злодея вместе с Крэйвеном и Ящером.