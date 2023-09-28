Создатели Marvel's Spider-Man 2 рассказали про опции доступности ©

В игре Marvel's Spider-Man 2 будет представлен широкий спектр возможностей, повторяя в этом отношении то, что было сделано в первых двух эпизодах серии. Но будьте внимательны: в обновлении, которое выйдет в декабре, их станет еще больше.

Во-первых, можно будет по-разному регулировать сложность игры, выбирая между различными уровнями сложности и применяя модификаторы, влияющие на три аспекта опыта: энергию противника, урон противника и внимание противника.

Кроме того, вернется функция Assisted Pursuit, впервые появившаяся в Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Она позволит снизить максимальную скорость цели и увеличить время до побега, который будет происходить автоматически при нажатии R3 при наведении видоискателя на цель.

Также будут доступны функции автоматических Quick Time Event, переключения между повторным и длительным нажатием, а также разрыв паутины, призванный снизить мышечную усталость.

Наконец, в Marvel's Spider-Man 2 появится возможность изменять сочетания клавиш и скорость игры. В первом случае можно будет назначить определенные функции на левую или правую кнопки пэда, а также установить скорость на 70%, 50% или 30% от обычной.

Как уже упоминалось, в обновлении Marvel's Spider-Man 2 появятся дополнительные опции доступности, такие как аудиоописания, добавляющие к визуальному контексту голос диктора, описывающего кадры и даже события в быстром времени, скринридер для описания всего интерфейса, а также титры.

Как уже было сказано, эти дополнительные возможности будут интегрированы в игру Insomniac Games в обновлении, которое команда планирует выпустить в декабре.