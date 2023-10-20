Spider-Man 2 тоже политкорректен? У сексуального женского персонажа Черной Кошки действительно есть девушка

Недавно вышедшая Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac, по-видимому, движется по тому же "политкорректному" направлению, что и другие игры от Sony. Так, в игре сексуальный женский персонаж Черная кошка признается, что у нее на самом деле тоже есть девушка.
Ранее в Marvel Comics сексуальная ориентация Черной кошки и ее семейное положение не были явно выражены или подробно описаны. Однако Черная кошка в Marvel's Spider-Man 2, по-видимому, задумывалась как бисексуальный персонаж. Из диалога Черной кошки с Человеком-пауком можно узнать, что у нее есть девушка, и сейчас она находится в неком сложном положении, требующем от нее поездки в Париж с целью ее спасения.
В комиксах Черная кошка изначально была злодейкой, но позже у нее сложились запутанные отношения с Человеком-пауком. Человек-паук для нее - это любовь и ненависть, она то участвует в его приключениях, то выступает в роли суперзлодейки, то сотрудничает с ним.
В Marvel's Spider-Man 2 по всей видимости, Черная Кошка покинула Нью-Йорк и отправилась в Париж, дабы спасти свою девушку, так что возможно, в новом проекте нас ждет больше историй об этом персонаже.
мдэ...ну вот зачем?? пусть еще питера и майлза сведут....или питера и гарри! бичеловек- паук!
и фраза дружелюбный сосед заиграет новыми красками
В итоге игровую вселенную паучка изгадили лгбт каллом
Ну так привыкнуть пора - если есть мало-мальски сексуальный персонаж, который народу нравится, то он тут же или лесба, или бишка в отношениях с женщиной. Я таких примеров за последний год могу кучу привести - от Милины до Димитрески (ну последняя, слава богу, только в фантазиях сценаристки)
Я-то не то чтобы против лесбух, но просто от самой тенденции корёжит - если персонаж натурал, то сделаем его максимально уродским. Если персонаж мужской аудитории нравится - то он не для вас и не для таких как вы, руки на стол.
Ну а так глянул видосы по игре - куча некрасивых персонажей, толстый слой повистки, и дэбильный сюжет. Ради геймплея конечно поиграю.
p.s. отсутствие декольте у Чёрной Кошки с первой части не прощаю.
Вот-вот: Мери-Джейн сделали старухой - Питер наслаждайся!, Кошку оставили симпотной более-менее, но лесбой. Ну и дела
А в первой части упоминалось, что Человек-паук ее потрахивал с кримпаем, причем столько раз, что всерьез заподозрил, что ее сын родился от него. В одном из DLC этому посвятили целый сюжет. И теперь они всерьез нам говорят, что она любит девочек? Бред.
Вот из-за таких вывертов я и не люблю Sony. Любых персонажей способны изгадить, и пох на мнение фанов.
Если она би, то почему бы и нет?
Сексуальная и красивая?! Зопретить!
Ну хотя бы ей костюм хороший сделали.
Да ты чё.....Б****************я!
на самом деле она просто не хочет чтобы ее паук тра#нул вот она и врет ему)) =D
сами подумайте что будет если они тройнечек устроят