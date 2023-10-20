Spider-Man 2 тоже политкорректен? У сексуального женского персонажа Черной Кошки действительно есть девушка

Недавно вышедшая Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac, по-видимому, движется по тому же "политкорректному" направлению, что и другие игры от Sony. Так, в игре сексуальный женский персонаж Черная кошка признается, что у нее на самом деле тоже есть девушка.

Ранее в Marvel Comics сексуальная ориентация Черной кошки и ее семейное положение не были явно выражены или подробно описаны. Однако Черная кошка в Marvel's Spider-Man 2, по-видимому, задумывалась как бисексуальный персонаж. Из диалога Черной кошки с Человеком-пауком можно узнать, что у нее есть девушка, и сейчас она находится в неком сложном положении, требующем от нее поездки в Париж с целью ее спасения.

В комиксах Черная кошка изначально была злодейкой, но позже у нее сложились запутанные отношения с Человеком-пауком. Человек-паук для нее - это любовь и ненависть, она то участвует в его приключениях, то выступает в роли суперзлодейки, то сотрудничает с ним.

В Marvel's Spider-Man 2 по всей видимости, Черная Кошка покинула Нью-Йорк и отправилась в Париж, дабы спасти свою девушку, так что возможно, в новом проекте нас ждет больше историй об этом персонаже.