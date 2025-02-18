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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 607 оценок

Спустя годы фанаты серии Marvel's Spider-Man продолжают критиковать и высмеивать персонажа Эм-Джей

butcher69
Новости

Несмотря на то, что Marvel's Spider-Man на PS4 (2018) получила признание критиков и фанатов, отношение к игре со временем изменилось, и это особенно заметно в отношении персонажа Эм-Джей. Восприятие её образа начало ухудшаться после выхода ремастера игры, где Питер Паркер был кардинально переделан, что также вызвало критику, но пик негодования пришел с выходом Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году.

Спустя годы фанаты серии Marvel's Spider-Man продолжают критиковать и высмеивать персонажа Эм-Джей

Одним из самых критикуемых аспектов остаются сцены с участием Эм-Джей. Фанаты на Reddit активно выражают недовольство её персонажем. Множество постов касаются её сюжетных линий и поведения, отмечая, что она выглядит слишком мощной и нелепой, способной справиться с врагами, с которыми не могут справиться даже Питер и Майлз. В одном из популярных комментариев утверждается, что Эм-Джей в Spider-Man 2 представлена как неинтересный и скучный персонаж, чьи сцены вызывают раздражение.

Многие пользователи считают, что разработчики Insomniac Games не прислушиваются к критике и продолжают упрощать её образ. В то время как её редизайн в Spider-Man 2 должен был улучшить восприятие, результаты оказались неудовлетворительными для фанатов. Это вызывает вопросы о том, как разработчики будут подходить к персонажу в Spider-Man 3.

134
90
Комментарии: 90
Ваш комментарий
MNM 1985
65
JackBV

Каждый раз при виде этой отвратительной рожи.

51
HappyWylde

выглядит как Алкоголичка со стажем

0
Ya_Tajik_Ya_Airyan

что это антисептик?

0
Porsche911GT3RS Ya_Tajik_Ya_Airyan

Это такая бутылка на которой сидели разработчики игры

1
CobraN8 Ya_Tajik_Ya_Airyan

Антисептик в глаза? ты жесткий, раз такое можешь.

0
DEVMEN

ну потому что она реально уёб...ще

41
hitman47477

По факту..

3
CraftyWest

А самого главного героя они не хотят критиковать? Имбецил тот еще

23
simiola

почему

-9
Rey4rtRO simiola

Потому что за исключением моментов, когда симбиот им овладевает, Паркер реально жалок. Постоянно извиняется перед всеми подряд.

40
simiola Rey4rtRO

приведи примеры перед кем и за что он извинялся?

-18
Rey4rtRO simiola

Ты точно игру проходил?

11
simiola Rey4rtRO

конечно еще на пс5, так конкретные примеры будут?

-12
Кей Овальд

Да, тупой повесточковый персонаж.

16
HubertJFarnsworth
10
MetalGearStranding
10
FerociousKit

Рио Моралес. эталон красоты милф в играх.

7
ZAUSA

Правильно, ведь черный человек-паук это другое.)

0
Угрюмый_Кот

Не зря Ганке за ней ухлестывал

1
Маркет Плейс

Это кто, мамка его?

0
ka27
7
Yapa Skuda

Такие там в основном и жалуются. Ни одного приятного внешне не видел

3
vzglydizugla

о, Хисрич.

1
Евгений Кондратенко

Из молодой подруги Паркера сделали какую-то милфу за 40.

5
badnes

Какие 40....здесь к 60 ближе)))

2
Kimen-no-Yami

Да. В первой части сюжет был что надо. Настоящая драма. Цепляющая. Эмоциональная. Личная трагедия Отто, его падение в пучину безумия из-за старых обид и травм. Это всё человечно, правдоподобно и подано невероятно эмпатично.

Во второй же части всех спасает наэлектризованный нигер-тинейджер и рыжее квадротное табло, а Питер сделан каким-то вечно извиняющимся за всё омеговичем, который почти в каждой сюжетной передряге не вывозит.

Но что действительно важно, так что вот эта сраная повестка ,похоже, в прошлом и третья часть хоть когда и будет, но уже вряд ли нигера на первый план двинут. Посмотрим, что они с росомахой сделают в свете смены вектора повесточного

5
Аргонафт

Тут комплексно. Недавно прошел ЧП 2 на ПК как он вышел и был в ужасе, когда в первой сцене Питеру позвонила Мэри Джейн. Если в первой части она была женственной, то во второй... над её образом сильно поиздевались, сильно. Даже у Майлза подруга выглядит много лучше, страшную черную нарисовать видимо нельзя было...

По миссия да, тоже замечаю, что ей дали чудо пистолет, который мощнее пауков с симбиотом вместе взятых). Но я думаю мало бы кто смотрел на эти миссии, если бы её нарисовали красивой).

4
Porsche911GT3RS

что бы кто не говорил, Челопук 2 это дорогая повесточная игра. Над сюжетом, дизайном персонажей и диалогами активно работали SB inc.

3
Dj NordSound

В двух последних фильмах тоже она страшная и худая как вобла! Не токо в играх она страшная но и в фильмах тоже!

2
hitman47477

Это да Зендея вообще не похожа на Мери Джейн

2
Dj NordSound hitman47477

😂😂😂🤣🤣😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ она вобла сухарь!

Короче ето ясно что там повестка в играх и фильмах! Я лично такое дерьмо не играю и не смотрю фильмы с повесткой!

0
hitman47477 Dj NordSound

Красава Правильно делаешь ....

0
Dj NordSound hitman47477

Есть еще одна игра где повесткой прям прет и ето the last там прям сони ишли на поводу у петухов

0
BAZKIN

Потому что это не Мэри Джейн
Ее персонаж - Мишель Джонс

0
Listoman

Сюжет этой помойки настолько плох, что их рожи даже не запоминаешь)

2
Seifer1986

Уххх... Как же ХОРОШО то что это дерьмо на ПК легко исправить модами. А для всех остальных адекватных геймеров это конечно трагедия...

1
Fan_of_the_cinema

Сюжет то модом не исправишь, а он там похуже будет.

5
Punisher1

Сцена где она защищает Паука от Венома 🤣🤣🤣 потешно выглядит и паука холодильник ваншотит мЛя кому вообще в голову эта сцена пришла. Понятно что показали сильную и независимую но не так же тупо и неуместно.

1
Amsix

Видел это у Соника чуть со стула не упал

0
vzglydizugla

Да? То есть тебя не смущает что мусорщица в ЗВ в конце нагинает блин обученного ситха на световых мечах, ну или молодая 50 кг индейка вырывает клык у здоровенного инопланетянина (блин, тут зубник зуб с трудом вырвал).... Ладно ладно, спокойно... Твоюж, баба со звездой на титьках РАЗМАТЫВАЕТ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКУЮ АРМИЮ ТАНОСА В ОДНО РЫЛО!

1
Velikiy Guru vzglydizugla

С завершения мстителей я тоже офигел и не признаю эту часть, для меня Все мстители кончились на войне бесконечности.

0
Chechen_228

Какая же она всё таки страшная в этой игре, до сих пор в ахуе)))

1
gliga142

проблема не в лице в целом , а в том что его изменили по дебильному.

1
Scumbria

В образе симбионта она симпатичнее...

1
Mankar Camoran

Не играл, но осуждаю

0
hitman47477

Тебе на твич надо со своим осуждаю........

1
malek07 hitman47477

Так один фиг ничего не теряет, все мы прекрасно понимаем, что игра вышла шляпой, не только из-за внешки, поведения и прочего героев, а в первую очередь сюжетом

0
Олег Дудин

Игры вышли на ПК. Дальше в дело вступают моддеры.

0
ThoughtfulGerardo

ну Крик неплохой противник) фем момент кстати)во время боя обсуждать бытовуху

0
Serj77777

Погодите Сони Росомаху делают,судя по сливам там Джин Грей это ожиревший близнец этой Эм-Джей.) Но я лично думаю,что мерзейшей среди повесточных уродин Сони,станет персонаж Ghost of Yotei.)

0
SmilingQuillonard

"Эм-Джей: герой, который объединил фанатов... в их желании пошутить над ним. Даже спустя годы он остаётся главным мемом вселенной Spider-Man. Паутина держит, а юмор — тем более!"

0
OakSorcerer

Так этж старина Клэнси Браун!

0
AndralStormborn

Фанаты продолжают высмеивать? Звучит как "плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"

0
Ivan313

Блин я понимаю почему ругают мери джейн во второй части потому что её сделали очень уродливой но я не понимаю почему ругают новую внешку паучка ведь она намного красивей старой

0
vzglydizugla

Все просто, есть первая игра... И вдруг Питер меняет внешность. Это как в трилогии с Магваером паука играл бы; 1 фильм Магваер, 2 Скала, 3 Лето.

0
Александр Мотошвили


по мультику она была топовой, а тут вон подбородок как у таноса!

0
SOLUS5678

Видимо у Питера совсем вкуса нет.)))

0
Skvizgar

Она выглядит старше чем Тетя Мэй в последних фильмах...только та хотя бы красивая...

0
Темный-Властелин

в жизни каждая девушка использует фильтры, макияж, одежду подчеркивающую фигуру и прячет жирок, а в играх и кино неее, мы натуральные и любим себя такими, авторы оторваны от реальности, вопрос как они дорвались до авторства?

0
nonamerz1

есть меньшинство, что выпячивает свою инклюзивность в виде жирка и волосатых подмышек. вот они и захватили мировой игрострой, а ты судишь по своему окружению.

2
Темный-Властелин nonamerz1

это никак не отвечает на вопрос, как они дорвались до власти

0
anzip

Да плевать, пусть кипишат, если делать больше нечего.

0
Piligrim 2033

В первой части выглядела норм

0
NumbingLysanorix

Во Жаба!!!

0
ZER0 T0LERANCE
Спустя годы фанаты серии Marvel's Spider-Man продолжают критиковать и высмеивать персонажа Эм-Джей

И вполне заслужено.

0
Shigofumi

Мне вот во второй части идея играть за двух персонажей вообще не понравилась !

-1
yar1097

По слухам, в третьей части нужно будет играть за 3 персонажей. Ещё добавится женский персонаж-азиатка, Шелк, которую затизерили в конце этой части.

0