Несмотря на то, что Marvel's Spider-Man на PS4 (2018) получила признание критиков и фанатов, отношение к игре со временем изменилось, и это особенно заметно в отношении персонажа Эм-Джей. Восприятие её образа начало ухудшаться после выхода ремастера игры, где Питер Паркер был кардинально переделан, что также вызвало критику, но пик негодования пришел с выходом Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году.

Спустя годы фанаты серии Marvel's Spider-Man продолжают критиковать и высмеивать персонажа Эм-Джей

Одним из самых критикуемых аспектов остаются сцены с участием Эм-Джей. Фанаты на Reddit активно выражают недовольство её персонажем. Множество постов касаются её сюжетных линий и поведения, отмечая, что она выглядит слишком мощной и нелепой, способной справиться с врагами, с которыми не могут справиться даже Питер и Майлз. В одном из популярных комментариев утверждается, что Эм-Джей в Spider-Man 2 представлена как неинтересный и скучный персонаж, чьи сцены вызывают раздражение.

Многие пользователи считают, что разработчики Insomniac Games не прислушиваются к критике и продолжают упрощать её образ. В то время как её редизайн в Spider-Man 2 должен был улучшить восприятие, результаты оказались неудовлетворительными для фанатов. Это вызывает вопросы о том, как разработчики будут подходить к персонажу в Spider-Man 3.