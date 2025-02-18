Несмотря на то, что Marvel's Spider-Man на PS4 (2018) получила признание критиков и фанатов, отношение к игре со временем изменилось, и это особенно заметно в отношении персонажа Эм-Джей. Восприятие её образа начало ухудшаться после выхода ремастера игры, где Питер Паркер был кардинально переделан, что также вызвало критику, но пик негодования пришел с выходом Marvel's Spider-Man 2 в 2023 году.
Спустя годы фанаты серии Marvel's Spider-Man продолжают критиковать и высмеивать персонажа Эм-Джей
Одним из самых критикуемых аспектов остаются сцены с участием Эм-Джей. Фанаты на Reddit активно выражают недовольство её персонажем. Множество постов касаются её сюжетных линий и поведения, отмечая, что она выглядит слишком мощной и нелепой, способной справиться с врагами, с которыми не могут справиться даже Питер и Майлз. В одном из популярных комментариев утверждается, что Эм-Джей в Spider-Man 2 представлена как неинтересный и скучный персонаж, чьи сцены вызывают раздражение.
Многие пользователи считают, что разработчики Insomniac Games не прислушиваются к критике и продолжают упрощать её образ. В то время как её редизайн в Spider-Man 2 должен был улучшить восприятие, результаты оказались неудовлетворительными для фанатов. Это вызывает вопросы о том, как разработчики будут подходить к персонажу в Spider-Man 3.
Каждый раз при виде этой отвратительной рожи.
выглядит как Алкоголичка со стажем
что это антисептик?
Это такая бутылка на которой сидели разработчики игры
Антисептик в глаза? ты жесткий, раз такое можешь.
ну потому что она реально уёб...ще
По факту..
А самого главного героя они не хотят критиковать? Имбецил тот еще
почему
Потому что за исключением моментов, когда симбиот им овладевает, Паркер реально жалок. Постоянно извиняется перед всеми подряд.
приведи примеры перед кем и за что он извинялся?
Ты точно игру проходил?
конечно еще на пс5, так конкретные примеры будут?
Да, тупой повесточковый персонаж.
Рио Моралес. эталон красоты милф в играх.
Правильно, ведь черный человек-паук это другое.)
Не зря Ганке за ней ухлестывал
Это кто, мамка его?
Такие там в основном и жалуются. Ни одного приятного внешне не видел
о, Хисрич.
Из молодой подруги Паркера сделали какую-то милфу за 40.
Какие 40....здесь к 60 ближе)))
Да. В первой части сюжет был что надо. Настоящая драма. Цепляющая. Эмоциональная. Личная трагедия Отто, его падение в пучину безумия из-за старых обид и травм. Это всё человечно, правдоподобно и подано невероятно эмпатично.
Во второй же части всех спасает наэлектризованный нигер-тинейджер и рыжее квадротное табло, а Питер сделан каким-то вечно извиняющимся за всё омеговичем, который почти в каждой сюжетной передряге не вывозит.
Но что действительно важно, так что вот эта сраная повестка ,похоже, в прошлом и третья часть хоть когда и будет, но уже вряд ли нигера на первый план двинут. Посмотрим, что они с росомахой сделают в свете смены вектора повесточного
Тут комплексно. Недавно прошел ЧП 2 на ПК как он вышел и был в ужасе, когда в первой сцене Питеру позвонила Мэри Джейн. Если в первой части она была женственной, то во второй... над её образом сильно поиздевались, сильно. Даже у Майлза подруга выглядит много лучше, страшную черную нарисовать видимо нельзя было...
По миссия да, тоже замечаю, что ей дали чудо пистолет, который мощнее пауков с симбиотом вместе взятых). Но я думаю мало бы кто смотрел на эти миссии, если бы её нарисовали красивой).
что бы кто не говорил, Челопук 2 это дорогая повесточная игра. Над сюжетом, дизайном персонажей и диалогами активно работали SB inc.
В двух последних фильмах тоже она страшная и худая как вобла! Не токо в играх она страшная но и в фильмах тоже!
Это да Зендея вообще не похожа на Мери Джейн
😂😂😂🤣🤣😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ она вобла сухарь!
Короче ето ясно что там повестка в играх и фильмах! Я лично такое дерьмо не играю и не смотрю фильмы с повесткой!
Красава Правильно делаешь ....
Есть еще одна игра где повесткой прям прет и ето the last там прям сони ишли на поводу у петухов
Потому что это не Мэри Джейн
Ее персонаж - Мишель Джонс
Сюжет этой помойки настолько плох, что их рожи даже не запоминаешь)
Уххх... Как же ХОРОШО то что это дерьмо на ПК легко исправить модами. А для всех остальных адекватных геймеров это конечно трагедия...
Сюжет то модом не исправишь, а он там похуже будет.
Сцена где она защищает Паука от Венома 🤣🤣🤣 потешно выглядит и паука холодильник ваншотит мЛя кому вообще в голову эта сцена пришла. Понятно что показали сильную и независимую но не так же тупо и неуместно.
Видел это у Соника чуть со стула не упал
Да? То есть тебя не смущает что мусорщица в ЗВ в конце нагинает блин обученного ситха на световых мечах, ну или молодая 50 кг индейка вырывает клык у здоровенного инопланетянина (блин, тут зубник зуб с трудом вырвал).... Ладно ладно, спокойно... Твоюж, баба со звездой на титьках РАЗМАТЫВАЕТ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКУЮ АРМИЮ ТАНОСА В ОДНО РЫЛО!
С завершения мстителей я тоже офигел и не признаю эту часть, для меня Все мстители кончились на войне бесконечности.
Какая же она всё таки страшная в этой игре, до сих пор в ахуе)))
проблема не в лице в целом , а в том что его изменили по дебильному.
В образе симбионта она симпатичнее...
Не играл, но осуждаю
Тебе на твич надо со своим осуждаю........
Так один фиг ничего не теряет, все мы прекрасно понимаем, что игра вышла шляпой, не только из-за внешки, поведения и прочего героев, а в первую очередь сюжетом
Игры вышли на ПК. Дальше в дело вступают моддеры.
ну Крик неплохой противник) фем момент кстати)во время боя обсуждать бытовуху
Погодите Сони Росомаху делают,судя по сливам там Джин Грей это ожиревший близнец этой Эм-Джей.) Но я лично думаю,что мерзейшей среди повесточных уродин Сони,станет персонаж Ghost of Yotei.)
"Эм-Джей: герой, который объединил фанатов... в их желании пошутить над ним. Даже спустя годы он остаётся главным мемом вселенной Spider-Man. Паутина держит, а юмор — тем более!"
Так этж старина Клэнси Браун!
Фанаты продолжают высмеивать? Звучит как "плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
Блин я понимаю почему ругают мери джейн во второй части потому что её сделали очень уродливой но я не понимаю почему ругают новую внешку паучка ведь она намного красивей старой
Все просто, есть первая игра... И вдруг Питер меняет внешность. Это как в трилогии с Магваером паука играл бы; 1 фильм Магваер, 2 Скала, 3 Лето.
по мультику она была топовой, а тут вон подбородок как у таноса!
Видимо у Питера совсем вкуса нет.)))
Она выглядит старше чем Тетя Мэй в последних фильмах...только та хотя бы красивая...
в жизни каждая девушка использует фильтры, макияж, одежду подчеркивающую фигуру и прячет жирок, а в играх и кино неее, мы натуральные и любим себя такими, авторы оторваны от реальности, вопрос как они дорвались до авторства?
есть меньшинство, что выпячивает свою инклюзивность в виде жирка и волосатых подмышек. вот они и захватили мировой игрострой, а ты судишь по своему окружению.
это никак не отвечает на вопрос, как они дорвались до власти
Да плевать, пусть кипишат, если делать больше нечего.
В первой части выглядела норм
Во Жаба!!!
И вполне заслужено.
Мне вот во второй части идея играть за двух персонажей вообще не понравилась !
По слухам, в третьей части нужно будет играть за 3 персонажей. Ещё добавится женский персонаж-азиатка, Шелк, которую затизерили в конце этой части.