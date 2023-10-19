Spider-Man 2 - третья игра серии от Insomniac Games, события которой вновь разворачиваются в Нью-Йорке. Разработчики расширили город за счет двух крупных локаций, но многие знакомые места снова фигурируют, так что мы можем увидеть несколько интересных сравнений.
Однако Spider-Man 2 - это первая игра, которая с нуля разрабатывается исключительно для PlayStation 5, и в предыдущих историях о Питере Паркере и Майлзе Моралесе разработчики должны были учитывать возможности PS4.
С момента запуска новейшее приключение предлагает два основных графических режима (качество или производительность), а желающие могут включить поддержку 120 Гц или VRR. Во всех вариантах игроки смогут насладиться городом, украшенным с помощью трассировки лучей.
Вы заметите очень большую разницу в расстоянии прорисовки объектов, когда герои находятся на высоком здании - в Spider-Man 2 мы можем нормально видеть движущиеся автомобили, в то время как в предыдущем приключении машин не было видно.
В этот момент стоит также отметить, что в Spider-Man 2 больше пешеходов и машин, что также хорошо видно на кадрах.
Сравнительные ролики Marvel's Spider-Man 2 и предыдущих игр о Человеке-пауке от Insomniac©
Spider-Man 2 - третья игра серии от Insomniac Games, события которой вновь разворачиваются в Нью-Йорке. Разработчики расширили город за счет двух крупных локаций, но многие знакомые места снова фигурируют, так что мы можем увидеть несколько интересных сравнений.
Еще одно длс к человеку пауку!!Ништяк еще длс для длс потом выпустят
Сейчас тебя гов...ды заминусят.
могли бы игру перенести в другой город,вселенную, да куда угодно...то тупо один город начинает надоедать....
видать сони закончили анализировать данные по продажам "режиссерского издания" дед стрендинга
и поняли, зачем делать вторую часть паука, когда можно второй раз продать первую часть)
Табуретные эксперты тут как тут.
да они просто взяли карту из гта 4 и назвали это спидр мен 2
ахахахаха