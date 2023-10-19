Сравнительные ролики Marvel's Spider-Man 2 и предыдущих игр о Человеке-пауке от Insomniac ©

Spider-Man 2 - третья игра серии от Insomniac Games, события которой вновь разворачиваются в Нью-Йорке. Разработчики расширили город за счет двух крупных локаций, но многие знакомые места снова фигурируют, так что мы можем увидеть несколько интересных сравнений.



Однако Spider-Man 2 - это первая игра, которая с нуля разрабатывается исключительно для PlayStation 5, и в предыдущих историях о Питере Паркере и Майлзе Моралесе разработчики должны были учитывать возможности PS4.



С момента запуска новейшее приключение предлагает два основных графических режима (качество или производительность), а желающие могут включить поддержку 120 Гц или VRR. Во всех вариантах игроки смогут насладиться городом, украшенным с помощью трассировки лучей.



Вы заметите очень большую разницу в расстоянии прорисовки объектов, когда герои находятся на высоком здании - в Spider-Man 2 мы можем нормально видеть движущиеся автомобили, в то время как в предыдущем приключении машин не было видно.



В этот момент стоит также отметить, что в Spider-Man 2 больше пешеходов и машин, что также хорошо видно на кадрах.