на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 336 оценок

Сравнительные ролики Marvel's Spider-Man 2 и предыдущих игр о Человеке-пауке от Insomniac

©
Procy_on
Новости

Spider-Man 2 - третья игра серии от Insomniac Games, события которой вновь разворачиваются в Нью-Йорке. Разработчики расширили город за счет двух крупных локаций, но многие знакомые места снова фигурируют, так что мы можем увидеть несколько интересных сравнений.

Однако Spider-Man 2 - это первая игра, которая с нуля разрабатывается исключительно для PlayStation 5, и в предыдущих историях о Питере Паркере и Майлзе Моралесе разработчики должны были учитывать возможности PS4.

С момента запуска новейшее приключение предлагает два основных графических режима (качество или производительность), а желающие могут включить поддержку 120 Гц или VRR. Во всех вариантах игроки смогут насладиться городом, украшенным с помощью трассировки лучей.

Вы заметите очень большую разницу в расстоянии прорисовки объектов, когда герои находятся на высоком здании - в Spider-Man 2 мы можем нормально видеть движущиеся автомобили, в то время как в предыдущем приключении машин не было видно.

В этот момент стоит также отметить, что в Spider-Man 2 больше пешеходов и машин, что также хорошо видно на кадрах.

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
diman4enko

Еще одно длс к человеку пауку!!Ништяк еще длс для длс потом выпустят

2
СнопакДоминатор

Сейчас тебя гов...ды заминусят.

-1
CAT987g

могли бы игру перенести в другой город,вселенную, да куда угодно...то тупо один город начинает надоедать....

1
muxamor2011

видать сони закончили анализировать данные по продажам "режиссерского издания" дед стрендинга
и поняли, зачем делать вторую часть паука, когда можно второй раз продать первую часть)

-8
Миханик Шестеренкин

Табуретные эксперты тут как тут.

2
KANSERVATOR

да они просто взяли карту из гта 4 и назвали это спидр мен 2

-6
kohopeyka KANSERVATOR

ахахахаха

1