Сражение с Рептилией и другие геймплейные кадры в первых превью Marvel's Spider-Man 2 ©

Marvel’s Spider-Man 2 — следующий крупный эксклюзив для PlayStation 5. Сегодня журналисты из разных изданий поделились своими первыми впечатлениями от нового экшена Insomniac Games. Мы уже знаем о различных графических режимах игры и видели новые скриншоты, но в последних видеороликах нам представили разнообразные игровые сцены, включая сражение с Рептилией.

По словам журналистов, играть за обоих персонажей было интересно, и в игре нет "главного" протагониста - оба Паука здесь на первых ролях. Общая атмосфера игры стала намного мрачнее, чем в предыдущих частях, но при этом сохранены традиционные легкомысленные шутки.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PS5.