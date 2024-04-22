Стала доступна версия 1.4.3 неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2

Команда разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 PC Brazil, неофициального ПК-порта игры Marvel’s Spider-Man 2 для PS5, выпустила ее новую версию. Эта новая версия содержит множество исправлений и визуальных улучшений, а ниже вы можете найти видео игрового процесса.
Команда моддеров значительно улучшила версию 1.4.3. Например, были обновлены шейдеры паутины и воздушного туннеля. Также исправлены и улучшены шейдеры симбиотов. В этой версии также обновлены шейдеры полноэкранных эффектов для максимальной скорости и исправлены шейдеры скинов NPC.
На данный момент неофициальный порт Marvel’s Spider-Man 2 для ПК находится в довольно хорошем состоянии. Как сообщалось ранее, игра больше не страдает от серьезных зависаний. На менее мощных компьютерах вы можете столкнуться с заиканиями, но на высокопроизводительных ПК можно получить приятные впечатления.
А где это качать одной сборкой, а не качать бесконечные патчи и ставить их на изначальную сборку?