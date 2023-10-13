Стартовала предзагрузка Marvel's Spider-Man 2 для PS5 ©

В ожидании скорого запуска сиквела, посвященного приключениям Питера Паркера и Майлза Моралеса, Sony и Insomniac сделали доступной предзагрузку Marvel's Spider-Man 2 для PS5 за неделю до релиза.

Как сообщает аккаунт PlayStation Game Size в Twitter/X, версия 1.001.001 Marvel's Spider-Man 2 весит 86,268 ГБ. Размер вполне соответствует тому, что было объявлено в последние недели в заранее просочившейся информации, в которой упоминалось в общей сложности 98 ГБ.

Marvel's Spider-Man 2 расскажет о двух версиях Человека-паука – Питере Паркере и Майлзе Моралесе – в стремлении спасти Нью-Йорк от Крэйвена-Охотника, суперзлодея, прибывшего в «Большое Яблоко», чтобы выследить и убить «достойные» цели. По пути паре также придется бороться с эффектами загадочного костюма-симбиота Паркера, который дает новые мощные способности за большую цену дружелюбному соседу Человеку-пауку.