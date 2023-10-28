Статистика PSN показывает, что игроки Marvel's Spider-Man 2 активно проходят миссии в Нью-Йорке

Итак, в эту пятницу (27) завершилась первая неделя продаж игры Marvel's Spider-Man 2, и показатели не могут быть лучше. Став абсолютным хитом продаж, игра также побудила игроков к завершению всех событий основной кампании.

По данным PSN, уровень получения трофея "Исцеление мира" на сегодня составляет 31,8%. А поскольку золотой трофей привязан к основной кампании, то новые приключения Питера Паркера и Майлза Моралеса оказались по душе широкой публике.

Также достаточно высок процент платины для Marvel's Spider-Man 2. Почти 10% людей, обладающих игрой, смогли получить все трофеи из этого списка - иными словами, они потратили не менее 25 часов на прохождение всех заданий и основного сюжета.

Marvel's Spider-Man 2 доступна для PS5.