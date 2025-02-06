Студия Nixxes выпустила третье обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая вышла 6 февраля. Это обновление включает в себя несколько исправлений сбоев, основанных на отзывах многих пользователей и системы отчетов о сбоях.
Мы действительно ценим всех, кто помогает нам, предоставляя информацию для внесения улучшений.
Основные изменения:
- Различные исправления сбоев, основанные на отзывах игроков и данных из нашей системы отчетов о сбоях.
- Анимацию в стиле фильма и анимацию комикса SFX теперь можно переключать через Настройки> Игра> Камера.
- Улучшения пользовательского интерфейса для упрощения запуска новой игры +
- Реализовано автоматическое сохранение резервных копий.В ключевые моменты сюжета игра создаст резервную копию слота для автоматического сохранения.
- Добавлена прокрутка мышью в меню ручной загрузки / сохранения.
- Различные улучшения и исправления ошибок в пользовательском интерфейсе.
- Уменьшен шум в волосах персонажа при использовании DLSS Ray Reconstruction.
- Враги, прикрепленные к поверхностям, больше не имеют черного фона при использовании теней с трассировкой лучей и окклюзии окружающей среды с трассировкой лучей.
- Исправлена ошибка, связанная с отражениями от лучей, которые могли вызывать артефакты пикселизации вдоль краев воды.
- Настройки размера текста субтитров, размера текста закрытых субтитров, размера значков и подсказок, а также режима прослушивания звука больше не синхронизируются между разными устройствами.
А до релиза вы чем занимались?
Kingdom Come Deliverance 2 ждали
ну зачем выпускать, такие сырые игры? А потом, допиливать их. не уже ли нельзя перенести...
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И как всегда всякую xyйню добавляют а производительность улучшить не пытаются. А теперь вопрос вам важно отрубить анимацию в 15 фпс с костюмов из мульта или стабильность игры и много фпс? То есть игра классно оптимизирована читают разрабы и то что она идет спокойно без проблем без падение фпс. Ну тогда ладно..
Мы действительно ценим всех, кто помогает нам, предоставляя информацию для внесения улучшений-ценят они!Какого х..я вы до релиза по нормальному игру не протестили!Выкатили чтобы люди играли и тестили !Были в роли тестеров на ошибки и глюки!На..уй так жить вообще!Сделайте вы всё по нормальному проверьте сами пройдите!И потом выпускайте!
Что значит "уменьшен шум в волосах". Его не уменьшать надо, а убирать совсем, и не только волосы шумят, а вообще вся рожа порой.
шумы и прочие артефакт в основном из за длсс или фср. пока что их невозможно полностью убрать
Молодцы! Хотя Я игру уже прошёл.
Есть уже ссылка на файл обновления?
чё то мне уже страшно за релиз одних из нас 2 на пк!Выпустят тестовую версию чтобы люди искали баги и глюки!
Да, надеюсь не будет как с первой частью
хотелось бы верить!Учитывая что порт уже давным давно готов!Судя по слухам!Я угорать буду если выйдет как было с 1 частью!
Молодцы, пускай работают, через год по акции возьму
А сразу нельзя было это сделать на крайняк отложить, а не выпускать сырой...
Когда же уже чувствительность мышки исправят...