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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 393 оценки

Студия Nixxes выпустила третье обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Lepexa09
Новости

Студия Nixxes выпустила третье обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая вышла 6 февраля. Это обновление включает в себя несколько исправлений сбоев, основанных на отзывах многих пользователей и системы отчетов о сбоях.

Мы действительно ценим всех, кто помогает нам, предоставляя информацию для внесения улучшений.

Основные изменения:

  • Различные исправления сбоев, основанные на отзывах игроков и данных из нашей системы отчетов о сбоях.
  • Анимацию в стиле фильма и анимацию комикса SFX теперь можно переключать через Настройки> Игра> Камера.
  • Улучшения пользовательского интерфейса для упрощения запуска новой игры +
  • Реализовано автоматическое сохранение резервных копий.В ключевые моменты сюжета игра создаст резервную копию слота для автоматического сохранения.
  • Добавлена прокрутка мышью в меню ручной загрузки / сохранения.
  • Различные улучшения и исправления ошибок в пользовательском интерфейсе.
  • Уменьшен шум в волосах персонажа при использовании DLSS Ray Reconstruction.
  • Враги, прикрепленные к поверхностям, больше не имеют черного фона при использовании теней с трассировкой лучей и окклюзии окружающей среды с трассировкой лучей.
  • Исправлена ошибка, связанная с отражениями от лучей, которые могли вызывать артефакты пикселизации вдоль краев воды.
  • Настройки размера текста субтитров, размера текста закрытых субтитров, размера значков и подсказок, а также режима прослушивания звука больше не синхронизируются между разными устройствами.
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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
agula98
Мы действительно ценим всех, кто помогает нам, предоставляя информацию для внесения улучшений.

А до релиза вы чем занимались?

12
Lepexa09

Kingdom Come Deliverance 2 ждали

2
Iscander92

ну зачем выпускать, такие сырые игры? А потом, допиливать их. не уже ли нельзя перенести...

4
tamikkq

+++

0
U1traMagnum
Анимацию в стиле фильма и анимацию комикса SFX теперь можно переключать через Настройки> Игра> Камера.

И как всегда всякую xyйню добавляют а производительность улучшить не пытаются. А теперь вопрос вам важно отрубить анимацию в 15 фпс с костюмов из мульта или стабильность игры и много фпс? То есть игра классно оптимизирована читают разрабы и то что она идет спокойно без проблем без падение фпс. Ну тогда ладно..

3
SERGEY-SP

Мы действительно ценим всех, кто помогает нам, предоставляя информацию для внесения улучшений-ценят они!Какого х..я вы до релиза по нормальному игру не протестили!Выкатили чтобы люди играли и тестили !Были в роли тестеров на ошибки и глюки!На..уй так жить вообще!Сделайте вы всё по нормальному проверьте сами пройдите!И потом выпускайте!

2
Great-heartedElio

Что значит "уменьшен шум в волосах". Его не уменьшать надо, а убирать совсем, и не только волосы шумят, а вообще вся рожа порой.

1
Роман Куницкий

шумы и прочие артефакт в основном из за длсс или фср. пока что их невозможно полностью убрать

2
1barac9U7ada7

Молодцы! Хотя Я игру уже прошёл.

1
Jarvis666

Есть уже ссылка на файл обновления?

1
SERGEY-SP

чё то мне уже страшно за релиз одних из нас 2 на пк!Выпустят тестовую версию чтобы люди искали баги и глюки!

0
Lepexa09

Да, надеюсь не будет как с первой частью

1
SERGEY-SP Lepexa09

хотелось бы верить!Учитывая что порт уже давным давно готов!Судя по слухам!Я угорать буду если выйдет как было с 1 частью!

1
William Dwight

Молодцы, пускай работают, через год по акции возьму

0
6363

А сразу нельзя было это сделать на крайняк отложить, а не выпускать сырой...

0
woron666serega73

Когда же уже чувствительность мышки исправят...

0