Студия Nixxes выпустила третье обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая вышла 6 февраля. Это обновление включает в себя несколько исправлений сбоев, основанных на отзывах многих пользователей и системы отчетов о сбоях.

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Основные изменения: