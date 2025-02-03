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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 296 оценок

Студия Nixxes выпустила второе обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

butcher69
Новости

Студия Nixxes выпустила второе обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая вышла 30 января. Патч направлен на устранение сбоев, повышение стабильности и исправление нескольких критических ошибок.

Основные изменения:

  • Исправлены вылеты и другие баги, влияющие на стабильность игры.
  • Устранена проблема, из-за которой некоторые игроки не могли получить достижения. После обновления они начислятся автоматически при загрузке сохранения.
  • Исправлены подсказки кнопок DualShock 4, которые отображались некорректно при включенном Steam Input.
  • Устранен баг, связанный с частотой кадров, из-за которого игроки застревали в миссии «Покажи мне Нью-Йорк».

Разработчики продолжают анализировать отзывы и работают над новыми патчами для дальнейшего улучшения игры.

Marvel's Spider-Man 2 доступна на PC и PlayStation 5.

20
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
ze1n_82

калокодеры в деле, все-таки порты так и остаются портами)

7
6363

"Исправлены вылеты и другие баги, влияющие на стабильность игры."

Правда?

5
U1traMagnum

Ты что не веришь разработчикам игр? Конечно же все правда они же все исправили мы же должны им доверять на 100% я конечно же проверю как игра будет не вылетать.

2
Snake2105

В комментах пишут что игра посредственная с повесточкой, ну как устранят все баги и будет более менее играбельна то скачаю её на торренте 😎

4
simiola

повестки меньше чем в киберпанке и цусиме, но их почему то не ругают

-2
fett231425

Ну а кто сможет что-то сделать с повесткой в играх, если дрисня под названием Sweet Baby Inc. лезет со своими повесточными правками чуть ли не в каждую игру + угрожают разработчикам, если те отказывают в услугах этой помойки. К сожалению, ПОКА ЧТО с этим ничего не поделаешь, пока существуют такие неадекватные конторы, как Sweet Baby Inc., у которых в штате числится 15 человек - и все умственно недоразвитые

0
Snake2105 simiola
Спойлер

Вот только тут гг не Питер Паркер уже а Маралез почему то и почти все персонажи чернокожие в этой игре и страшненькие, лишь одна кошка более менее но её лезбой сделали. В киберпанке я такого не видел чтоб все черные, да там всех хватает ведь на то он и киберпанк

1
Свежий Чернозем

Когда здесь сам патч релизнется?

1
VIT_G

Перекачайте торрент-файл и перехэшируйте раздачу, тогда всю игру качать не придётся, а только обновлённые файлы. Это, конечно, при условии, что раздачу обновили там, где Вы качали торрент

1
FerociousKit VIT_G

а это как? что значит перекачать торрент файл?у меня уже в торренте есть эта игра..

-2
VIT_G FerociousKit

Из торрент клиента удалить загрузку(но не удалять файлы, если скачивали уже установленную игру), затем зайти на сайт, где скачивали .torrent файл игры и скачать его заново.

Далее можно сделать по этому видосу:
https://www.youtube.com/watch?v=BTmzy8SQFJA

Я думаю пока торрента нет с данным патчем и нужно подождать день-два, по крайней мере на рутрекере ещё не завезли обнову

0
Zick211

Уже второй патч, а я уже прошёл игру. Хоть с вылетами и багами.

1
Лидер 666 Racist

я 4 дня по 12 часов проходил на макс сложности, и закрыл все допы и освободил все что можно)

2
Zick211 Лидер 666 Racist

Тоже играл на максе сложности.

1
VIGITAL1 Лидер 666 Racist

Все сделал.Даже двум гомикам организовал свиданку в квесте про выпускной)

0
VIGITAL1 Zick211

Тоже не максе сложности прохожу.Плюс специально повышения здоровья не вкачиваю ,и не использую регин здоровья.Так хоть какой то челлендж.

0
UnpopularGershom

ааа оптимизацие появилось?

0
U1traMagnum

Навряд ли за 2 патча появится оптимизация

0
kotasha

А кто та говорил спасибо за бета тест, а по итогу сейчас на пк идёт этот самый бета тест, где может быть ток через полгода игру доведут до ума, хотя есть игры где положили болт в ретчете например где не работает нормально рейтрейсинг dlss и прочие.

0
U1traMagnum

На пк не бета тест а альфа)

-1
StarDNikolaevich
сейчас на пк идёт этот самый бета тест, где может быть ток через полгода игру доведут до ума, хотя есть игры где положили болт в ретчете например где не работает нормально рейтрейсинг dlss

Простите, а Вы в рейтрейсинг играете? Игра полностью проходима и выглядит более чем прекрасно и пройдена мной ещё в год релиза на ПК. Никаких проблем присущи бета или, тем более, альфа тестам, мною замечено не было.

0
simiola

даже сейчас пк версия гораздо четче по графону чем версия пс5 про, на ютубе полно сравнений

0
kinoman and gamer simiola

для пк ценой в 2-3 тысячи долларов разве что...конечно она будет четче(и не только)

0
U1traMagnum
Разработчики продолжают анализировать отзывы

АНАЛизаторы) сорян не мог не пошутить

0
Винтони

А куда надо писать, чтобы они увидели жалобы геймеров? Когда уже починят чувствительность мыши?

0
Great-heartedElio

а ты думаешь это просто раз и всё. Чувствительность мыши. Фига ты тип. Надо будет ещё тщательно потестировать, чтобы новая чувствительность не задевала чувства чувствительных людей, меньшинств разных и тд.

0
Валерий Юриков

Ждём...

0
MovableAlbin

Ну, так пока KCD2 пройду как раз и починят

0