Студия Nixxes выпустила второе обновление для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая вышла 30 января. Патч направлен на устранение сбоев, повышение стабильности и исправление нескольких критических ошибок.
Основные изменения:
- Исправлены вылеты и другие баги, влияющие на стабильность игры.
- Устранена проблема, из-за которой некоторые игроки не могли получить достижения. После обновления они начислятся автоматически при загрузке сохранения.
- Исправлены подсказки кнопок DualShock 4, которые отображались некорректно при включенном Steam Input.
- Устранен баг, связанный с частотой кадров, из-за которого игроки застревали в миссии «Покажи мне Нью-Йорк».
Разработчики продолжают анализировать отзывы и работают над новыми патчами для дальнейшего улучшения игры.
Marvel's Spider-Man 2 доступна на PC и PlayStation 5.
калокодеры в деле, все-таки порты так и остаются портами)
"Исправлены вылеты и другие баги, влияющие на стабильность игры."
Правда?
Ты что не веришь разработчикам игр? Конечно же все правда они же все исправили мы же должны им доверять на 100% я конечно же проверю как игра будет не вылетать.
В комментах пишут что игра посредственная с повесточкой, ну как устранят все баги и будет более менее играбельна то скачаю её на торренте 😎
повестки меньше чем в киберпанке и цусиме, но их почему то не ругают
Ну а кто сможет что-то сделать с повесткой в играх, если дрисня под названием Sweet Baby Inc. лезет со своими повесточными правками чуть ли не в каждую игру + угрожают разработчикам, если те отказывают в услугах этой помойки. К сожалению, ПОКА ЧТО с этим ничего не поделаешь, пока существуют такие неадекватные конторы, как Sweet Baby Inc., у которых в штате числится 15 человек - и все умственно недоразвитые
Вот только тут гг не Питер Паркер уже а Маралез почему то и почти все персонажи чернокожие в этой игре и страшненькие, лишь одна кошка более менее но её лезбой сделали. В киберпанке я такого не видел чтоб все черные, да там всех хватает ведь на то он и киберпанк
Когда здесь сам патч релизнется?
Перекачайте торрент-файл и перехэшируйте раздачу, тогда всю игру качать не придётся, а только обновлённые файлы. Это, конечно, при условии, что раздачу обновили там, где Вы качали торрент
а это как? что значит перекачать торрент файл?у меня уже в торренте есть эта игра..
Из торрент клиента удалить загрузку(но не удалять файлы, если скачивали уже установленную игру), затем зайти на сайт, где скачивали .torrent файл игры и скачать его заново.
Далее можно сделать по этому видосу:
https://www.youtube.com/watch?v=BTmzy8SQFJA
Я думаю пока торрента нет с данным патчем и нужно подождать день-два, по крайней мере на рутрекере ещё не завезли обнову
Уже второй патч, а я уже прошёл игру. Хоть с вылетами и багами.
я 4 дня по 12 часов проходил на макс сложности, и закрыл все допы и освободил все что можно)
Тоже играл на максе сложности.
Все сделал.Даже двум гомикам организовал свиданку в квесте про выпускной)
Тоже не максе сложности прохожу.Плюс специально повышения здоровья не вкачиваю ,и не использую регин здоровья.Так хоть какой то челлендж.
ааа оптимизацие появилось?
Навряд ли за 2 патча появится оптимизация
А кто та говорил спасибо за бета тест, а по итогу сейчас на пк идёт этот самый бета тест, где может быть ток через полгода игру доведут до ума, хотя есть игры где положили болт в ретчете например где не работает нормально рейтрейсинг dlss и прочие.
На пк не бета тест а альфа)
Простите, а Вы в рейтрейсинг играете? Игра полностью проходима и выглядит более чем прекрасно и пройдена мной ещё в год релиза на ПК. Никаких проблем присущи бета или, тем более, альфа тестам, мною замечено не было.
даже сейчас пк версия гораздо четче по графону чем версия пс5 про, на ютубе полно сравнений
для пк ценой в 2-3 тысячи долларов разве что...конечно она будет четче(и не только)
АНАЛизаторы) сорян не мог не пошутить
А куда надо писать, чтобы они увидели жалобы геймеров? Когда уже починят чувствительность мыши?
а ты думаешь это просто раз и всё. Чувствительность мыши. Фига ты тип. Надо будет ещё тщательно потестировать, чтобы новая чувствительность не задевала чувства чувствительных людей, меньшинств разных и тд.
Ждём...
Ну, так пока KCD2 пройду как раз и починят