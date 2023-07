Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 могут запретить на Ближнем Востоке ©

Тревожные вести для успешного запуска Marvel's Spider-Man 2 поступают из стран Ближнего Востока. Журналисты издания TheGamer обратили внимание на внезапную пропажу возможности приобрести экшен в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. В цифровом магазине PlayStation для этих регионов вдруг исчезло цифровое делюкс-издание, что может намекать на скорый запрет игры для этих стран.

Как отмечается, официальная страница Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation Store в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии имеет очень странный вид. Для игры не указана дата выхода, возрастной рейтинг и даже подробное описание самого проекта. Все, что видят игроки на Ближнем Востоке, это статус "анонсировано". Игроки опасаются, что в скором времени будет официально объявлен запрет на выпуск игры в этих странах. Тем не менее, они хотят верить, что Sony сможет договориться с регулирующими органами.

Не исключено, что Marvel's Spider-Man 2 будет просто отложен для этого региона из-за задержки в локализации или для удаления неприемлемых сцен. Стоит отметить, что в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах действуют достаточно строгие правила на игровые проекты, и игры могут быть запрещены за демонстрацию жестокости, слишком откровенные сцены и даже употребление алкоголя. Официально под запретом в этих странах находятся следующие игры: God of War, серия GTA, The Last of Us Part 2 и недавняя Final Fantasy 16.