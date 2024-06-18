Свежий патч для Marvel's Spider-Man 2 приносит улучшения в игру и добавляет 8 новых костюмов

Разработчики из студии Insomniac Games продолжают вносить полезные улучшения в супергеройский экшен Marvel’s Spider-Man 2, даже спустя более полугода с момента выхода игры на PS5. Технические неисправности были исправлены уже давно, но они стараются прислушиваться к отзывам игроков, реализуя незначительные изменения для улучшения общего геймплея. Сегодняшний патч для Marvel’s Spider-Man 2 как раз из таких — он приносит несколько небольших, но полезных функций, а также добавляет бесплатный набор костюмов.
Обновление под номером 1.003.000 для Marvel’s Spider-Man 2 добавляет сразу 8 новых костюмов для главных героев. Патч включает как совершенно новые и уникальные дизайны, так и хорошо узнаваемые костюмы Человека-паука из комиксов и прошлых игр. В игре появится четыре новых костюма, созданных в сотрудничестве с Колмом Диллэйном, известным как KidSuper, и некоторыми специальными приглашенными дизайнерами. Они постарались воплотить новый взгляд на костюмы Пауков.
Кроме того, обновление вносит исправления стабильности и учитывает некоторые отзывы игроков, такие как возможность переключения способностей парирования и перемещения с Симбиота на Паучьи руки и наоборот. Патч 1.003.000 уже доступен на PS5. Тем временем игрокам на ПК приходится довольствоваться фанатской сборкой игры, которая также регулярно получает обновления и доступна для скачивания с нашего сайта.