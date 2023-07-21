Сюжетный трейлер Marvel's Spider-Man 2 с участием Венома представили на Comic-Con ©

Во время панели Marvel’s Spider-Man 2, которая состоялась на Comic-Con в Сан-Диего, к радости присутствующих, Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер, который впервые показывает Венома в действии, хотя и на несколько мгновений.

Веном сыграет центральную роль в сюжете Marvel’s Spider-Man 2, главной темой которого, по словам Insomniac, станет «тьма, которая берет верх».

Даже до того, как он столкнется с этим могущественным врагом, на самом деле кажется, что жизнь Питера Паркера перевернется с ног на голову из-за его контакта с симбиотом, что также поставит под угрозу его отношения с Майлзом, Мэри Джейн и другими дорогими ему людьми.

«Одна из замечательных особенностей Человека-паука как персонажа заключается в том, что ему всегда приходится идти на жертвы», — сказал старший сценарист Джон Пакетт в интервью, опубликованном Entertainment Weekly. «Симбиот дает много материала с этой точки зрения/ История о том, что происходит, когда тьма берет верх. Симбиот влияет не только на Питера. Это близкие и семья вокруг хозяина, которым нужно увидеть, что происходит с человеком, которого они любят. Из этого можно извлечь много драмы».

Marvel's Spider-Man 2 будет доступyа эксклюзивно для PS5 с 20 октября 2023 года.