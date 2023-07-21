Сюжетный трейлер Marvel's Spider-Man 2 с участием Венома представили на Comic-Con

Во время панели Marvel’s Spider-Man 2, которая состоялась на Comic-Con в Сан-Диего, к радости присутствующих, Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер, который впервые показывает Венома в действии, хотя и на несколько мгновений.
Веном сыграет центральную роль в сюжете Marvel’s Spider-Man 2, главной темой которого, по словам Insomniac, станет «тьма, которая берет верх».
Даже до того, как он столкнется с этим могущественным врагом, на самом деле кажется, что жизнь Питера Паркера перевернется с ног на голову из-за его контакта с симбиотом, что также поставит под угрозу его отношения с Майлзом, Мэри Джейн и другими дорогими ему людьми.
«Одна из замечательных особенностей Человека-паука как персонажа заключается в том, что ему всегда приходится идти на жертвы», — сказал старший сценарист Джон Пакетт в интервью, опубликованном Entertainment Weekly. «Симбиот дает много материала с этой точки зрения/ История о том, что происходит, когда тьма берет верх. Симбиот влияет не только на Питера. Это близкие и семья вокруг хозяина, которым нужно увидеть, что происходит с человеком, которого они любят. Из этого можно извлечь много драмы».
Marvel's Spider-Man 2 будет доступyа эксклюзивно для PS5 с 20 октября 2023 года.
Кто-то там вчера кричал что это не скриншот из игры , а концепт арт с веномом
Гарри Озборн
Мэри Джейн
Мэри Джейн теперь вылитая Аннетт О'Тул в молодости.
Мне почему то сразу Тайны Смолвиля вспомнились и Супермен)))
Будем лечить весь мир. Если не с геймплейной точки зрения, то точно с сюжетной игра минимум будет неплохой
графа на том же уровне ,плохо что на пк сразу не выйдет(((
не знаю как вам, но я выпал с лица питера и прически майлза
Лицо у Паркера будто его много раз били по голове и теперь у него iq как у хлебушка и глаза близко посаженны, у Мери Джейн массивная челюсть , будто раньше она была мужиком , или рот просто маленький 🤔