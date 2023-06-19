Тайна Венома из Marvel's Spider-Man 2 стала мемом ©

В сообществе поклонников Marvel's Spider-Man 2 появился новый уморительный мем, связанный с раскрытием личности Венома. За прошедшие годы симбиотом Венома заразились десятки различных персонажей, и фанаты развлекаются, пытаясь разгадать эту тайну для Marvel's Spider-Man 2.



Истоки этого мема восходят к Summer Game Fest 2023. Во время шоу компания Insomniac подтвердила дату выхода Marvel's Spider-Man 2, а также рассказала одну деталь, которая вызвала любопытство у всех фанатов. Брайан Хортон из Insomniac подтвердил, что Веном в игре - это не Эдди Брок, самый популярный персонаж, который носил черного симбиота. Учитывая этот факт, вполне естественно, что фанаты Человека-паука задаются вопросом, кем же может быть Веном.

Общая суть этого мема - "любой может стать веномом". Некоторые предложения довольно практичны, например, главный злодей Майлза Моралеса Саймон Кригер. Эта теория имеет небольшой смысл, так как Саймон мог бы обратиться в симбиота, чтобы отомстить Майлзу за то, что тот бросил его в тюрьму. Также было мнение, что это сам Крейвен. Другие предположения, например, что лучший друг Майлза Ганке - это Веном, совсем не сходятся. Несмотря на то, что некоторые из этих предположений могут быть надуманными, для оправдания теории часто создаются целые истории, например, Ганке настолько завидует тому, что он третий лишний, что отправляется на поиски власти.

Сам мем быстро сошел с рельсов, когда дело дошло до серьезных предположений, поскольку многие предложения либо случайны, либо не стоит воспринимать их всерьез. Например, Глория Давила, руководитель приюта для бездомных F.E.A.S.T, или парень из побочного квеста в Marvel’s Spider-Man. Но самым уморительным предположением о личности Венома должен быть кот из винного погреба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - что, благодаря тому, что симбиот может принимать любую форму, технически возможно.

Для игроков, прошедших игру Marvel's Spider-Man, ответ на вопрос, кто такой Веном, возможно, уже получен. После того как пошли титры, была показана сцена, в которой Норман Осборн помогает своему сыну Гарри Осборну в резервуаре с водой, а часть тела Гарри покрыта черной субстанцией. Из-за этой сцены велика вероятность того, что Гарри и есть Веном, но игроки узнают об этом только в конце этого года.