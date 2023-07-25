Тодд Макфарлейн положительно отозвался о Веноме из Marvel's Spider-Man 2

Веном станет центральной фигурой в Marvel's Spider-Man 2. Тодд Макфарлейн, один из создателей антигероя, одобрил версию Insomniac Games.
На вопрос IGN о том, что он думает о Веноме, Макфарлейн первым делом отметил размеры персонажа. Макфарлейн сказал, что изначально сделал Венома больше, чем обычного супергероя, поэтому, несмотря на то, что в трейлере Веном не стоит рядом с другими персонажами, он отметил его широкие плечи. При этом он отметил, что у Венома очень длинные и кривые зубы, как у животных или монстров, поскольку животные и монстры "не ходят к стоматологу". МакФарлейн также похвалил жирный паучий знак на груди Венома, который обычно немного тоньше.
На вопрос по поводу острых выражений он ответил, что ему не очень нравится эта деталь, а авторство создания такого образа Венома в основном принадлежит Эрику Ларсену, который заменил Макфарлейна при создании комиксов "Удивительный Человек-паук" и "Питер Паркер: Человек-паук". В любом случае, по его словам, персонаж выглядит крутым и злым как с резким "языком", так и без него.
В заключение Макфарлейн считает, что студия Insomniac успешно справилась с задачей, потому что заставила его "почувствовать себя монстром", а затем выразил свое одобрение и сказал, что он предпочел бы сыграть именно эту версию Венома, а не "тощего маленького Питера Паркера".
Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября для PS5.
Том, где Мра!зь?!
Не жду нормального венома с рейтингом 12-, но если не сделают хотя бы клоуном как в фильме это уже будет чудо. Так то оба фильма про венома и вся серия игр от сомниаков это детский симулятор погонь за голубями с тупыми злодеями и диалогами уровня свинки пеппа. Просто невыносимое повествование, от которого тянуло разбить себе лицо хоть и с динамичным геймплеем и хорошей графикой. Над играми потрудились на славу, но тот кто записывал диалоги, занимался сценарием, атмосферой и логикой происходящего - этот чел заруинил мне все впечатление. Так то фанател от паучка лет с 6, но серия аркхем оставила куда больше положительных впечатлений как серия в целом, сделанная умными взрослыми и компетентными людьми. Видно было, то рокстеди свое дело знают. Многие скажут мол нет ты ниче не понимаешь да и насрать, я должен был это сказать