Тодд Макфарлейн положительно отозвался о Веноме из Marvel's Spider-Man 2 ©

Веном станет центральной фигурой в Marvel's Spider-Man 2. Тодд Макфарлейн, один из создателей антигероя, одобрил версию Insomniac Games.

На вопрос IGN о том, что он думает о Веноме, Макфарлейн первым делом отметил размеры персонажа. Макфарлейн сказал, что изначально сделал Венома больше, чем обычного супергероя, поэтому, несмотря на то, что в трейлере Веном не стоит рядом с другими персонажами, он отметил его широкие плечи. При этом он отметил, что у Венома очень длинные и кривые зубы, как у животных или монстров, поскольку животные и монстры "не ходят к стоматологу". МакФарлейн также похвалил жирный паучий знак на груди Венома, который обычно немного тоньше.

На вопрос по поводу острых выражений он ответил, что ему не очень нравится эта деталь, а авторство создания такого образа Венома в основном принадлежит Эрику Ларсену, который заменил Макфарлейна при создании комиксов "Удивительный Человек-паук" и "Питер Паркер: Человек-паук". В любом случае, по его словам, персонаж выглядит крутым и злым как с резким "языком", так и без него.

В заключение Макфарлейн считает, что студия Insomniac успешно справилась с задачей, потому что заставила его "почувствовать себя монстром", а затем выразил свое одобрение и сказал, что он предпочел бы сыграть именно эту версию Венома, а не "тощего маленького Питера Паркера".

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября для PS5.