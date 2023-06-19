Творческий директор Marvel's Spider-Man 2 рассказал несколько подробностей про открытый мир ©

Marvel's Spider-Man 2 — это ожидаемое продолжение одноименной первой игры, где компанию Человеку-пауку составит Майлз Моралес. Вместе им предстоит сразиться против Венома, Крейвена-охотника и других плохих парней. В сиквеле игроки могут ожидать развитие не только сюжетной составляющей проекта, но и элементов открытого мира. Творческий директор Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар поделился в недавнем разговоре с журналистами раскрыл интересные особенности открытого мира.

Ключевой разработчик Marvel's Spider-Man 2 отметил, что игроков ждет супергеройский экшен с богатым и разнообразным миром. По словам Интихара, основанная история игры разворачивается в открытом мире, который тесно вплетен в общее сюжетное повествование, а не служит обычным "фоном" для происходящего.

Когда игроки будет исследовать открытый мир в Marvel's Spider-Man 2, они смогут мгновенно переключаться между двумя главными героями. Буквально одной кнопкой можно будет сменить Человека-паука Питера Паркера на Маилза, что возможно благодаря мощности PS5, утверждает творческий директор игры. В открытом мире для каждого героя будут предусмотрена уникальные активности и возможности для взаимодействия. Разработчики постарались сделать в игре достаточное количество уникального контента, как для Питера, так и для Майлза. Вместе с этим, в открытом мире останется еще множество вещей, который можно испытать за обеих героев через функцию быстрого переключения персонажей.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PlayStation 5.