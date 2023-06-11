У фаната есть предположение, кто скрывается под маской Венома в Marvel's Spider-Man 2

Во время Summer Game Fest было подтверждено, что обладателем симбиота в Marvel's Spider-Man 2 будет не Эдди Брок, как это было принято в фильмах и комиксах, а личность Венома останется окутанной тайной на протяжении большей части игры. И этого оказалось достаточно, чтобы вызвать самые причудливые и дикие теории, хотя некоторые, надо сказать, выглядели вполне обоснованными.
Пользователь твиттера KhalidBrooks1, например, поделился собственной теорией о том, что Веномом в игре будет Крейвен-охотник, еще один из "злодеев", представленных Insomniac. Если это так, то это будет очень интересный сюжетный поворот и с предысторией, которая уже существует в мире комиксов, поскольку Крейвен и симбиот уже объединяли свои усилия.
В любом случае, нам остается только ждать выхода игры, чтобы окончательно разгадать эту тайну.
В смысле предположение? Вам прямым текстом в финале оригинала показали, что это будет Хэрри/Гарри
Тот, кто новость пишет, смотрел видимо сквозь пальцы и не увидел очевидного. 2 раза показали кто будет Веномом. Великая тайна блет!
Гарри будет не единственным, может и до Крэйвена доберется.
Да, интересно, но, я думаю, что под маской будет друг Питера - Гарри. Хотя комиксы всегда берут вверх на фантазиями и рассуждениями зрителя. Хотя, мне это нравится, что разработчики до сих пор держат в тайне это, не только ради популярности для покупателей, но и для фанатов самих игр. В Batman Arkham Knight также было, тайну держали до самого выхода игры, и мне как фанату Бэтмена было очень интересно.
а какая тайна была в Batman Arkham Knight ?
Кто такой Рыцарь Аркхема
Что под маской рыцаря Робин был
Гениально
А чего не ДЯДЯ БЕН?
Ну тут либо Крейвен...либо Гарри....ну или же Джона Джеймсон на крайняк :D