У фаната есть предположение, кто скрывается под маской Венома в Marvel's Spider-Man 2 ©

Во время Summer Game Fest было подтверждено, что обладателем симбиота в Marvel's Spider-Man 2 будет не Эдди Брок, как это было принято в фильмах и комиксах, а личность Венома останется окутанной тайной на протяжении большей части игры. И этого оказалось достаточно, чтобы вызвать самые причудливые и дикие теории, хотя некоторые, надо сказать, выглядели вполне обоснованными.



Пользователь твиттера KhalidBrooks1, например, поделился собственной теорией о том, что Веномом в игре будет Крейвен-охотник, еще один из "злодеев", представленных Insomniac. Если это так, то это будет очень интересный сюжетный поворот и с предысторией, которая уже существует в мире комиксов, поскольку Крейвен и симбиот уже объединяли свои усилия.

В любом случае, нам остается только ждать выхода игры, чтобы окончательно разгадать эту тайну.