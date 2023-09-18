У Marvel's Spider-Man 2 такая же скорость загрузки открытого мира, как у главного хита Xbox ©

На днях компания Sony вместе с разработчиками из студии Insomniac Games провели детальную презентацию Marvel's Spider-Man 2. Одной из особенностей продолжения супергеройского экшена про Человека-паука станет невероятно быстрая скорость загрузки в открытом мире, которая обеспечивает плавный переход при использовании быстрого перемещения по карте. Как оказалось, эта крутая фишка уже давно есть у конкурентов — в одной из самых успешных игр последнего поколения Xbox.

Энтузиасты сравнили скорость загрузки при использовании быстрого перемещения в Marvel's Spider-Man 2 и Forza Horizon 5. Гоночная игра от Xbox буквально не миллисекунды отстает от нового экшена. При этом стоит отметить, что игровой мир Forza Horizon 5 в 4,5 раза больше. Как отмечают пользователи, масштаб игровой карты в Marvel's Spider-Man 2 оценивается почти в 15 километров, тем временем у Forza Horizon 5 масштаб составляет 65 километров.

Сравнение скорости загрузки Marvel's Spider-Man 2 и Forza Horizon 5 серьезно повысило градус напряженных отношений консольных игроков. Фанаты Xbox и Sony уже сцепились в словесных перепалках, где каждый по своему определяет "лучшую" консоль или игру, а нам остается ждать релиза новинки. Marvel's Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября на PS5.