В адрес Insomniac поступают угрозы из-за отсутствия новостей о Marvel's Spider-Man 2

Сотрудники компании Insomniac Games, ответственные за разработку Marvel's Spider-Man 2, стали получать угрозы в сети из-за того, что об игре нет никаких новостей.
Комьюнити-менеджер Аарон Джейсон Эспиноза высказался в X, заявив, что "посылать угрозы в адрес разработчиков игр по поводу их развития - это ребячество и просто чертовски глупо". Затем режиссер Джеймс Стивенсон сделал свой пост, добавив: "Не делайте этого. Мы знаем, что вам нужны новости и информация. Мы работаем над тем, чтобы предоставить вам информацию как можно скорее, учитывая чрезвычайные обстоятельства, с которыми столкнулась наша команда". Очевидно, Стивенсон имеет в виду утечку информации из Insomniac Games.
В прошлом году представители Insomniac подтвердили, что работают над большим патчем для Marvel's Spider-Man 2, в который войдут Новая игра+, возможность менять время суток, функция переигрывания миссий и другие новые возможности. Обновление было отложено до "начала 2024 года", чтобы разработчики могли заняться "дальнейшим тестированием".
Бедные Инсомниак =(
Больные фанатики, уже получили игру, но все равно трясутся в припадках, чтобы получить еще и еще. Самое конченное кидаться угрозами людям, которые просто делают свою работу.
В адрес многих новостников PG тоже поступают угрозы физической расправы в случае отсутствия публикаций.
Думаешь поэтому кучер69, Gruz и Reactor в поте лица трудятся и мониторят сразу по 20 порожняковых источников со всякой желтухой-мочевухой? Потому что они в информационном рабстве?
Такие сливы иногда полезны, ДЛЦ давно готов, но анонса и выпуска нет, ПК версия уже готова и играбельна, но анонса даже нет, и увидим мы ее хорошо если осенью, так что поделом.
Они недавно сообщили, что пробную версию добавили же.
Кто-то опять подставляет сонибоев, пытаясь выставить их агрессивной маргинальной субкультурой (ладно, кого я обманываю, ведь так оно и есть!), которая просто ЖАЖДЕТ, чтобы каждый день три раза в день игровые компании отчитывались перед своими покупателями.
Сонибои это стадо баранов)
300 лямов на разработку не хватило чтоб сделать патч
опять какие то обстоятельство у са (сега) и у сони- как будто их на войну пошлют- что у них у все произошло что они работать не могу? Видимо palworld всех расшатал, или путя чё то придумал я фз чё у них за проблемы.
наверное, ты просто не понимаешь, насколько сильно может такой огромный слив задизморалить команду
а получать угрозы просто так - как приятно!