В Британии продажи Marvel's Spider-Man 2 оказались ниже Marvels Spider-Man

Руководитель портала GamesIndustry.biz, Кристофер Дринг, поделился информацией о том, что игра Marvel's Spider-Man 2 смогла уверенно занять первое место в недавнем чарте продаж в Великобритании. Следует отметить, что новинка от студии Insomniac является четвёртым крупным физическим релизом этого года на местном рынке, уступив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC и Hogwarts Legacy.

Однако, по словам Дринга, продажи розничных копий игры Marvel’s Spider-Man 2 оказались значительно ниже, чем у Marvel's Spider-Man (2018), а также на 20% ниже в сравнении с прошлогодним выпуском God of War: Ragnarok (причем речь идет исключительно о британском рынке). Информация о цифровых продажах ожидается позднее.

Продолжая обсуждение недавнего чарта продаж в Великобритании, Дринг отметил, что второе место заняла другая новинка октября - Super Mario Bros Wonder. Эта игра стала пятым крупным физическим релизом в текущем году и ее продажи оказались на 62% ниже, чем у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что вполне ожидаемо.