В Британии продажи Marvel's Spider-Man 2 оказались ниже Marvels Spider-Man

Руководитель портала GamesIndustry.biz, Кристофер Дринг, поделился информацией о том, что игра Marvel's Spider-Man 2 смогла уверенно занять первое место в недавнем чарте продаж в Великобритании. Следует отметить, что новинка от студии Insomniac является четвёртым крупным физическим релизом этого года на местном рынке, уступив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC и Hogwarts Legacy.
Однако, по словам Дринга, продажи розничных копий игры Marvel’s Spider-Man 2 оказались значительно ниже, чем у Marvel's Spider-Man (2018), а также на 20% ниже в сравнении с прошлогодним выпуском God of War: Ragnarok (причем речь идет исключительно о британском рынке). Информация о цифровых продажах ожидается позднее.
Продолжая обсуждение недавнего чарта продаж в Великобритании, Дринг отметил, что второе место заняла другая новинка октября - Super Mario Bros Wonder. Эта игра стала пятым крупным физическим релизом в текущем году и ее продажи оказались на 62% ниже, чем у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что вполне ожидаемо.
Следовало ожидать. У сиквела нет аудитории PS4
Естественно. Вот если бы челопук ещё мяч пинал, и стрелял из пулемета то другое дело..
А при чем здесь Британия?
Это и не удивительно, вот только забыли упомянуть, что продажи всех игр, во всем мире падают именно на физических носителях, уже как несколько лет, а не потому что проблемы с играми. Сейчас намного проще купить не выходя из дома цифровую копию (иногда это даже будет дешевле) и начать играть сразу же, а не ждать когда привезут физическую копию, все уже давно должны были привыкнуть к этому, но нет))), раздувают на пустом месте из мухи слона...
Может люди поняли, что им пытаются впарить длс под видом "полноценной некст-ген" игры.
Ну нет, ДЛС это про Моралеса, более чем в 2 раза короче и халтура сплошная. Тут все таки полноценная игра, хоть вроде и короче 1 части.
да вроде такая же 10-15 часовая игра как и первая, вот побочки фармить если все и все костюмы открывать я вот уже хз 40 + наберется
Если верить howlongtobeat то 15 часов во 2 части и 17 часов в первой
ну чуть чуть, но я пока прохожу сюжет иногда цепляю активности типа ограблений и пожаров + аванпосты, крч побочки 2 части на пять голов лучше сделаны чем в 1 части.
Не сказал бы, имхо, мне только побочки с Мистерио понравились и про культ Пламени. Все остальные миссии (не доп.активности) такие же посредственные "подай-принеси", как и в прошлых частях. Единственное, что расстраивает, побочные активности потом нельзя перепройти, как в прошлой части (типа аванпостов).