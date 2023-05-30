В Digital Foundry утверждают, что Marvel's Spider-Man 2 технически не отличается от первой игры и может заглянуть на PS4 ©

Технические эксперты Digital Foundry, которые известны своими глубокими познаниями в игровых технологиях и производительности современных проектов, продолжают анализировать недавнюю презентацию от PlayStation. Если амбициозных экшен Phantom Blade Zero привел их в настоящий восторг, то главное событие мероприятия — геймплей Marvel's Spider-Man 2 — сильно озадачил журналистов. По мнению редакторов Digital Foundry, игрокам показали экшен их "прошлого" поколения консолей.

Как отметили журналисты, геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2 оказался достаточно слабой с визуальной точки зрения. Во время просмотра самой презентации PlayStation и последующего анализа игровой демонстрации им не удалось обнаружить значительных улучшений в сравнении с первой игрой. После некоторого обсуждения в Digital Foundry пришли к выводу, что сиквел игры про Человека-паука "технически не отличается от прошлых игры". По их мнению Marvel's Spider-Man 2 наиболее близка к Marvel's Spider-Man: Miles Morales в плане качества визуальных эффектов и особенностей боевой системы.

Поскольку сиквел Marvel's Spider-Man мало чем отличается от прошлой игры, у него есть все шансы посетить консоль прошлого поколения PlayStation 4. По крайне мере никаких преград для релиза на этой платформе не видят эксперты из Digital Foundry.

Marvel's Spider-Man 2 официально заявлена только для PS5 с запланированным релизом на осень этого года.