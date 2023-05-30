Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 165 оценок

В Digital Foundry утверждают, что Marvel's Spider-Man 2 технически не отличается от первой игры и может заглянуть на PS4

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Gutsz
Новости

Технические эксперты Digital Foundry, которые известны своими глубокими познаниями в игровых технологиях и производительности современных проектов, продолжают анализировать недавнюю презентацию от PlayStation. Если амбициозных экшен Phantom Blade Zero привел их в настоящий восторг, то главное событие мероприятия — геймплей Marvel's Spider-Man 2 — сильно озадачил журналистов. По мнению редакторов Digital Foundry, игрокам показали экшен их "прошлого" поколения консолей.

Как отметили журналисты, геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2 оказался достаточно слабой с визуальной точки зрения. Во время просмотра самой презентации PlayStation и последующего анализа игровой демонстрации им не удалось обнаружить значительных улучшений в сравнении с первой игрой. После некоторого обсуждения в Digital Foundry пришли к выводу, что сиквел игры про Человека-паука "технически не отличается от прошлых игры". По их мнению Marvel's Spider-Man 2 наиболее близка к Marvel's Spider-Man: Miles Morales в плане качества визуальных эффектов и особенностей боевой системы.

Поскольку сиквел Marvel's Spider-Man мало чем отличается от прошлой игры, у него есть все шансы посетить консоль прошлого поколения PlayStation 4. По крайне мере никаких преград для релиза на этой платформе не видят эксперты из Digital Foundry.

Marvel's Spider-Man 2 официально заявлена только для PS5 с запланированным релизом на осень этого года.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Banamba

Открытый мир такой же пустой для галочки.

4
kolinmah

Жаль там нельзя избивать прохожих, как в гта ((

2
Talkyfuzzball kolinmah

Ты же дружелюбный сосед, ты можешь только с крыши скидывать врагов

3
N1k3_22

Тоже хотел бы Питером Паркером поиграть в гольф, или покататься на такси?(

2
ItsSpidy Talkyfuzzball

мины сказали пока

0
worys Talkyfuzzball

Даже с крыши не можешь, они там паутинкой сразу к ближайшей стене присасываются.

0
Vinzed

А если наложить серый фильтр, то игра легко запустится на ps3

1
Slayer_v

Ну так, на то оно и ДЛЦ за 70 бачей))

1
Combine-47

Хз, в соц сетях истинные сонибои с пеной у рта пытаются доказать, что в геймплее был показан настоящий нИкст-Гена.

Даже слова разрабов в дев-блоге о том, что графон (кроме освещения и добавления больше мелких деталей на карте) почти не меняли, не показатель для них. И говорят, что разрабов просто "нИ так поняли" xD

Над графоном, освещением, водой, эффектами, ошибками с лодами, моделькой Черного паука, старыми анимациями, появлением объектов окружения на глазах, уже поржали все, кому не лень.. но у сонибоев "игра нового поколения, которая выжимает все соки из ПС5"

0
KIBERMAX

Технически не отличается, так ещё и хуже выглядит.

-1
Freund Benno

Я диджиталам не верю, особенно после последнего их обзора на зельду, которую они назвали вылизанной, и при этом на их графике постоянные просадки до 20фпс. Они давно ушли в субьективщину.

-3
DORAEMON1989

Лол, открытого мира все ранво нет.

Хотя, если учитывать,что все супер герои тащат строго сови районы +- , о ограничение понятно.
А какую новую графику вы хотели?

-4