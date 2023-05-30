В Digital Foundry утверждают, что Marvel's Spider-Man 2 технически не отличается от первой игры и может заглянуть на PS4

Технические эксперты Digital Foundry, которые известны своими глубокими познаниями в игровых технологиях и производительности современных проектов, продолжают анализировать недавнюю презентацию от PlayStation. Если амбициозных экшен Phantom Blade Zero привел их в настоящий восторг, то главное событие мероприятия — геймплей Marvel's Spider-Man 2 — сильно озадачил журналистов. По мнению редакторов Digital Foundry, игрокам показали экшен их "прошлого" поколения консолей.
Как отметили журналисты, геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2 оказался достаточно слабой с визуальной точки зрения. Во время просмотра самой презентации PlayStation и последующего анализа игровой демонстрации им не удалось обнаружить значительных улучшений в сравнении с первой игрой. После некоторого обсуждения в Digital Foundry пришли к выводу, что сиквел игры про Человека-паука "технически не отличается от прошлых игры". По их мнению Marvel's Spider-Man 2 наиболее близка к Marvel's Spider-Man: Miles Morales в плане качества визуальных эффектов и особенностей боевой системы.
Поскольку сиквел Marvel's Spider-Man мало чем отличается от прошлой игры, у него есть все шансы посетить консоль прошлого поколения PlayStation 4. По крайне мере никаких преград для релиза на этой платформе не видят эксперты из Digital Foundry.
Marvel's Spider-Man 2 официально заявлена только для PS5 с запланированным релизом на осень этого года.
Открытый мир такой же пустой для галочки.
Жаль там нельзя избивать прохожих, как в гта ((
Ты же дружелюбный сосед, ты можешь только с крыши скидывать врагов
Тоже хотел бы Питером Паркером поиграть в гольф, или покататься на такси?(
мины сказали пока
Даже с крыши не можешь, они там паутинкой сразу к ближайшей стене присасываются.
А если наложить серый фильтр, то игра легко запустится на ps3
Ну так, на то оно и ДЛЦ за 70 бачей))
Хз, в соц сетях истинные сонибои с пеной у рта пытаются доказать, что в геймплее был показан настоящий нИкст-Гена.
Даже слова разрабов в дев-блоге о том, что графон (кроме освещения и добавления больше мелких деталей на карте) почти не меняли, не показатель для них. И говорят, что разрабов просто "нИ так поняли" xD
Над графоном, освещением, водой, эффектами, ошибками с лодами, моделькой Черного паука, старыми анимациями, появлением объектов окружения на глазах, уже поржали все, кому не лень.. но у сонибоев "игра нового поколения, которая выжимает все соки из ПС5"
Технически не отличается, так ещё и хуже выглядит.
Я диджиталам не верю, особенно после последнего их обзора на зельду, которую они назвали вылизанной, и при этом на их графике постоянные просадки до 20фпс. Они давно ушли в субьективщину.
Лол, открытого мира все ранво нет.
Хотя, если учитывать,что все супер герои тащат строго сови районы +- , о ограничение понятно.
А какую новую графику вы хотели?