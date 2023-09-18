В истории, рассказанной в Marvel's Spider-Man 2, нет места для Гвен Стейси ©

Рассказывая о предстоящем релизе Marvel's Spider-Man 2, один из разработчиков игры коснулся вопроса о возможном включении в игру Гвен Стейси в качестве второстепенного персонажа. Директор по нарративу Insomniac Games Джон Пакетт (Jon Paquette) заявил, что Гвен Стейси не вписывается в повествование экшена.

По словам разработчика, команда постоянно изучает идеи, но при этом старается не отвлекаться от сюжета, и Гвен Стейси не является частью этой истории.

Однако студия не исключает возможности использования этого персонажа в будущем, если будут выпущены новые игры о Человеке-пауке.

"У нас постоянно появляются идеи, но мы также должны быть сосредоточены на истории, которую мы пытаемся рассказать, а она не является частью истории, которую мы пытаемся рассказать, к сожалению, для фанатов Гвен Стейси. Но кто знает?".

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года для PlayStation 5.