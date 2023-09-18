В истории, рассказанной в Marvel's Spider-Man 2, нет места для Гвен Стейси

Рассказывая о предстоящем релизе Marvel's Spider-Man 2, один из разработчиков игры коснулся вопроса о возможном включении в игру Гвен Стейси в качестве второстепенного персонажа. Директор по нарративу Insomniac Games Джон Пакетт (Jon Paquette) заявил, что Гвен Стейси не вписывается в повествование экшена.
По словам разработчика, команда постоянно изучает идеи, но при этом старается не отвлекаться от сюжета, и Гвен Стейси не является частью этой истории.
Однако студия не исключает возможности использования этого персонажа в будущем, если будут выпущены новые игры о Человеке-пауке.
"У нас постоянно появляются идеи, но мы также должны быть сосредоточены на истории, которую мы пытаемся рассказать, а она не является частью истории, которую мы пытаемся рассказать, к сожалению, для фанатов Гвен Стейси. Но кто знает?".
Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года для PlayStation 5.
А для Моралеса, из того же разряда клоунов для разнообразия, нашлось место, хотя убрать его и ничего не изменится, будет даже намного лучше
эм... мульт про него...
перечитай новость, речь про игру
Кстати, это хороший пример того, что ее могут добавить в следующей части или длс, как и сольник моралеза. А раз аудитория заинтересована, то и студия может пойти на встречу.
Гвен Стейси - сильная независимая гг-персонаж, против который никто не будет выступать
И хорошо что нет
Но ведь никто не говорил и не писал о том что её нет во вселенной Insomniac, но фанаты упомянули её, если разработчики действительно присматриваются к отзывам фанатов, то есть маленькая вероятность того что её появление затизерят в конце сюжетной компании Marvel's Spider - Man 2
И не нужно. Будет перенасыщенное
а та же история ненужного панк паука, уже небыло перенасыщением? или любого другого чел пука ненужного для истории
речь об игре, при чем тут тут панк-паук?
Слабаки.