В "М.Видео" объяснили, почему продают игры по 10 000 рублей

В сети «М.Видео-Эльдорадо» 3 августа открылись предзаказы Marvel's Spider Man-2. Физическое издание для PS5 предлагают приобрести за 9999 рублей, что вызвало негодование и критику в соцсетях. Позже ретейлер прокомментировал «Игромании» ситуацию с ценообразованием:
«Уход издателей кардинально изменил и усложнил логику поставок коробочных изданий игр на российский рынок. Однако мы делаем все возможное, чтобы, несмотря на усложнённую цепочку поставок, у наших покупателей был доступ ко всем популярным новинкам и стремимся предложить наиболее привлекательные цены в новых реалиях. Сейчас цены на «физические» игры формируются исходя из доступности и условий закупки товара, которые определяют поставщики, сюда также могут входить, например, локальные налоги места закупки. Важными факторами, влияющими на ценообразование, также являются курс валют, транзакционные издержки и логистика, а также российские налоги и пошлины. При этом мы используем все доступные инструменты, чтобы сделать для наших клиентов покупки выгоднее и комфортнее».
Ранее Spider-Man 2 подорожала в турецком PS Store почти в два раза. Теперь за стандартное издание игры придется отдать 1499 лир (5200 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 799 лир (2800 рублей), а за расширенное — 1699 лир (5900 рублей) вместо 899 лир (3100 рублей).
Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игру полностью переведут на русский язык.
Если коротко - "Мы делаем все возможное, чтобы наживаться на вас"
"грязная ненужная зеленая бумажка"®
Потому что мы живем в мире абсурда, когда валюта лживой зажравшейся страны с огромным гос долгом стоит в ~95 раз дороже рубля
Потому что это мировая валюта, а рубль это сродни туалетной бумаги не нужна за ее территорией, жестко, но правда.
Потому что рублевая страна, не производит ни нормальную технику как у запада, ни игр нормальных не делает, ни кино нормального не снимают! Короче говоря, всё самое нормальное делается на западе, поэтому есть выбор, довольствоваться всем отечественным (т.е. ничем) либо платить большие суммы, за хорошее западное... выбор за вами
Добро пожаловать в реальный мир, а не нарисованный в телевизоре.
Не убедительно.
Но это так.
Всё просто:
- Курс $
- Желание покушать у продавцов
Я так и не увидел причины почему другие онлайн площадки продают предзаказ за 7к, а эти не могут так же и продают за 10к
Жадность фраера сгубила.
Ну нафиг на авите потом куплю)))