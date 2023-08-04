В "М.Видео" объяснили, почему продают игры по 10 000 рублей

В сети «М.Видео-Эльдорадо» 3 августа открылись предзаказы Marvel's Spider Man-2. Физическое издание для PS5 предлагают приобрести за 9999 рублей, что вызвало негодование и критику в соцсетях. Позже ретейлер прокомментировал «Игромании» ситуацию с ценообразованием:

«Уход издателей кардинально изменил и усложнил логику поставок коробочных изданий игр на российский рынок. Однако мы делаем все возможное, чтобы, несмотря на усложнённую цепочку поставок, у наших покупателей был доступ ко всем популярным новинкам и стремимся предложить наиболее привлекательные цены в новых реалиях. Сейчас цены на «физические» игры формируются исходя из доступности и условий закупки товара, которые определяют поставщики, сюда также могут входить, например, локальные налоги места закупки. Важными факторами, влияющими на ценообразование, также являются курс валют, транзакционные издержки и логистика, а также российские налоги и пошлины. При этом мы используем все доступные инструменты, чтобы сделать для наших клиентов покупки выгоднее и комфортнее».

Ранее Spider-Man 2 подорожала в турецком PS Store почти в два раза. Теперь за стандартное издание игры придется отдать 1499 лир (5200 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) вместо 799 лир (2800 рублей), а за расширенное — 1699 лир (5900 рублей) вместо 899 лир (3100 рублей).

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игру полностью переведут на русский язык.