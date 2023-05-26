В Marvel's Spider-Man 2 будет представлено 3 древа навыков - Питер, Майлз и общие способности ©

В Marvel's Spider-Man 2 будет три отдельных древа навыков, по одному для Питера Паркера и Майлза Моралеса, и третье для общих способностей.





Аарон Джейсон Эспиноза, старший менеджер по работе с сообществом Insomniac Games, рассказал, как будет происходить улучшение навыков Питера и Майлза в грядущем сиквеле. По словам разработчика, у обоих персонажей есть свои отдельные древа навыков для способностей, которые присущи только им, а также одно общее.

Между новыми способностями симбионта Питера и вновь обретенной синей биоэлектрической силой Майлза, у каждого Человека-паука есть свой уникальный набор навыков, которые можно улучшать с помощью совершенно нового индивидуального древа навыков. Наши герои пользуются общими технологиями и тренируются вместе, поэтому мы также включили общее древо навыков, которое предлагает параллельные улучшения для обоих.

В то время как в Marvel's Spider-Man речь шла в основном о Питере Паркере, а Майлз был в центре внимания в Spider-Man: Miles Morales, предстоящая игра - это история о двух пауках.

Вы будете плавно переключаться между обоими в различных сюжетных моментах. Мы хотим, чтобы игроки насладились культовыми командными схватками, дополненными нашими фирменными моментами, и прочувствовали историю с точки зрения каждого Человека-паука.

Весь этот акцент на совместной игре заставил некоторых фанатов предположить, что Marvel's Spider-Man 2 будет кооперативной, но Insomniac никогда не объявляла об этом, и разработчик недавно написал в твиттере, чтобы повторить, что игра является "эпическим однопользовательским приключением".