В Marvel's Spider-Man 2 будет урон от падения для тех, кто любит рисковать

Marvel's Spider-Man 2 позволит нам исследовать Манхэттен и новые районы Нью-Йорка на еще большей карте. Очевидно, команда также позаботилась о том, чтобы мы могли перемещаться между зданиями еще быстрее, добавив двум Человекам-паукам «крылья», которые позволяют им планировать. Однако это не единственная новая функция: в игре также можно будет получить урон от падения.
Как сообщил ютубер Blitzwinger, в Marvel's Spider-Man 2 можно получить урон, но только если мы этого захотим. Другими словами, можно будет активировать и деактивировать опцию в меню игры. Если вы предпочитаете не беспокоиться о гравитации, вы можете просто игнорировать ее, но если вы хотите сделать этапы исследования немного более сложными, вы можете подвергнуть себя опасности, получив урон от падения. Однако неясно, какой реальный урон понесут Пауки в игре: ведь оба героя канонически очень сильны и устойчивы, поэтому вполне вероятно, что незначительные падения не нанесут реального урона.
Давай те как в Ведьмаке раньше сделаем эту функцию.Упал с 3 метров- умер
Представь человека паука с такой механикой хд
ударился об стену - умер.
Споткнулся на леснице к полу только уши прикатились все остальное как терка ступеньки в труху размолотили.
Это хорошо, теперь будет смысл лететь по Нью Йорку на паутине, и пытаться не упасть, а то в предыдущих частях ты мог упасть прям с небоскреба и тебе хоть бы хны.
в spider-man 2,ultimate spider-man,spider-man 3 и с натяжкой в spider man wos можно было умереть от падения
Вау, инновации...
Которых нет
А зачем этот урон нужен то? Что в мультике, что в фильме, что в игре гравитация шла лесом, никто её не задействовал ранее...
глупо что его нет и нельзя впечаться в дом по заветам ньютона и гука и остаться раскоряченным и размазанным по стеклу.
Они мутанты - пауки(мутанты а у Майлза ещё и лютый мутант ) тем более а они ни когда об стену не ударяються
я как то ночью видел толстого паука, спускающегося с потолка и где то на середине у него поход кончилась жидкая паутина в баке он висел кочевряжился потом отсоединился и шмякнулся на циновку. правда не убился. со спидерменом думаю так же при пропорциональных размерах без учета обратного куба веса и плотности материалов при некой клинической силе шмяка.
Ух ты. Неужели они сделали хоть что-то годное. А то эта физика из первой игры это уж извините херня полнейшая