В Marvel's Spider-Man 2 будет урон от падения для тех, кто любит рисковать ©

Marvel's Spider-Man 2 позволит нам исследовать Манхэттен и новые районы Нью-Йорка на еще большей карте. Очевидно, команда также позаботилась о том, чтобы мы могли перемещаться между зданиями еще быстрее, добавив двум Человекам-паукам «крылья», которые позволяют им планировать. Однако это не единственная новая функция: в игре также можно будет получить урон от падения.

Как сообщил ютубер Blitzwinger, в Marvel's Spider-Man 2 можно получить урон, но только если мы этого захотим. Другими словами, можно будет активировать и деактивировать опцию в меню игры. Если вы предпочитаете не беспокоиться о гравитации, вы можете просто игнорировать ее, но если вы хотите сделать этапы исследования немного более сложными, вы можете подвергнуть себя опасности, получив урон от падения. Однако неясно, какой реальный урон понесут Пауки в игре: ведь оба героя канонически очень сильны и устойчивы, поэтому вполне вероятно, что незначительные падения не нанесут реального урона.