В Marvel's Spider-Man 2 будут костюмы, созданные в стиле Лунного рыцаря ©

В Marvel's Spider-Man 2 будет несколько костюмов для Питера и Майлза, в которых они будут стильно бороться с преступностью, однако один из них привлек внимание сообщества. По всей видимости, Insomniac при создании двух костюмов для игры черпала вдохновение в облике Лунного рыцаря, по которому даже был снят целый сериал на Disney+.

На Питере версия, наиболее похожая на костюм героя комиксов, - белое одеяние, колпак и плащ. В то же время Майлз одет в более мрачный вариант, но с теми же аксессуарами, что и у его соратника.

К слову, оба костюма являются эксклюзивными бонусами к предзаказу Marvel's Spider-Man 2 и называются "Костюм рыцаря-арахнида" (Питер) и "Костюм темного паука" (Майлз).

Однако стоит отметить, что это всего лишь предположения сообщества. Insomniac не подтвердила, что именно этот герой стал источником вдохновения для создания этих костюмов для игры.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5. Также на днях стало известно, что в продаже будет доступен бандл PS5 с цифровой копией Marvel's Spider-Man 2. В продаже такой набор появится одновременно с релизом игры.