В Marvel's Spider-Man 2 добавят костюм в байкерском стиле в будущем обновлении

В то время как для игры Marvel's Spider-Man 2 было выпущено 78 костюмов, на подходе еще несколько. В свежем твите актриса фильма "Джон Уик 4" Рина Саваяма рассказала о новом костюме, который она разработала совместно с брендом одежды KidSuper. Это костюм в байкерском стиле, состоящий из кожаной куртки и штанов, который появится в одном из будущих обновлений.

Интересно, что это первый из трех костюмов, которые появятся после запуска игры: KidSuper сотрудничает с футболистом Винисиусом Жуниором и гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом. Что будут представлять собой эти костюмы, пока неизвестно, но байкерский наряд уникален.

Marvel's Spider-Man 2 доступна для PS5. Хотя сиквел не подтвержден, Брайан Интихар (Bryan Intihar) заявил, что это "будет довольно эпично", задаваясь вопросом, куда разработчик может пойти дальше.