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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 384 оценки

В Marvel's Spider-Man 2 добавят костюм в байкерском стиле в будущем обновлении

butcher69
Новости

В то время как для игры Marvel's Spider-Man 2 было выпущено 78 костюмов, на подходе еще несколько. В свежем твите актриса фильма "Джон Уик 4" Рина Саваяма рассказала о новом костюме, который она разработала совместно с брендом одежды KidSuper. Это костюм в байкерском стиле, состоящий из кожаной куртки и штанов, который появится в одном из будущих обновлений.

Интересно, что это первый из трех костюмов, которые появятся после запуска игры: KidSuper сотрудничает с футболистом Винисиусом Жуниором и гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом. Что будут представлять собой эти костюмы, пока неизвестно, но байкерский наряд уникален.

Marvel's Spider-Man 2 доступна для PS5. Хотя сиквел не подтвержден, Брайан Интихар (Bryan Intihar) заявил, что это "будет довольно эпично", задаваясь вопросом, куда разработчик может пойти дальше.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Dick_Thunder

Вроде за предзаказ уже норм костюм. Ну лишним не будет

0
Mihanbo

зачем так обижать байкеров! еще нашивку клуба этому пид...у дайте(

0
вупсич пупсич

Слишком много новостей про это дерьмо.
Мой человек паук это Питер Паркер и Мери Джейн, а так же их друзья и враги.
А тут намешали поноса из дерьма и жопы из гoвна.

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