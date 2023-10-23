В Marvel's Spider-Man 2 добавят костюм в байкерском стиле в будущем обновлении

В то время как для игры Marvel's Spider-Man 2 было выпущено 78 костюмов, на подходе еще несколько. В свежем твите актриса фильма "Джон Уик 4" Рина Саваяма рассказала о новом костюме, который она разработала совместно с брендом одежды KidSuper. Это костюм в байкерском стиле, состоящий из кожаной куртки и штанов, который появится в одном из будущих обновлений.
Интересно, что это первый из трех костюмов, которые появятся после запуска игры: KidSuper сотрудничает с футболистом Винисиусом Жуниором и гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом. Что будут представлять собой эти костюмы, пока неизвестно, но байкерский наряд уникален.
Marvel's Spider-Man 2 доступна для PS5. Хотя сиквел не подтвержден, Брайан Интихар (Bryan Intihar) заявил, что это "будет довольно эпично", задаваясь вопросом, куда разработчик может пойти дальше.
Вроде за предзаказ уже норм костюм. Ну лишним не будет
зачем так обижать байкеров! еще нашивку клуба этому пид...у дайте(
Слишком много новостей про это дерьмо.
Мой человек паук это Питер Паркер и Мери Джейн, а так же их друзья и враги.
А тут намешали поноса из дерьма и жопы из гoвна.