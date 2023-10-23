В Marvel's Spider-Man 2 Майлзу Моралесу изменили страну происхождения

Разработчики Marvel’s Spider-Man 2 перепутали в игре флаги Пуэрто-Рико и Кубы. На это обратили внимание журналисты портала IGN.
Моралес по происхождению пуэрториканец, что регулярно подчеркивается в ходе сюжета. Его мать очень гордится семейными корнями, а потому в квартире Моралесов можно найти много культурных отсылок. Правда, флаг, который висит в гостиной Моралесов, на деле оказался не пуэрториканским, а кубинским. Оба флага имеют очень похожий дизайн, что, по всей видимости, и ввело сотрудников Insomniac Games в заблуждение. Разработчики в соцсетях уже пообещали исправить свою ошибку.
Marvel’s Spider-Man 2 вышла 20 октября 2023 года на PS5. Игра получила восторженные отзывы от пользователей и профессиональной прессы.
Он русский сразу видно
Уже негров отменяют, кошмар!!!
Один чёрт
чет тупость, как будто разработчики по памяти делали флаги, все всегда гуглят
Да ладно, вы рожу отличного Питера Паркера из первой части на PS4 сменили на смазливое нечто. А про его деваху я вообще промолчу. А с флагом накосячили, ниче страшного.