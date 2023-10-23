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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 392 оценки

В Marvel's Spider-Man 2 Майлзу Моралесу изменили страну происхождения

Simple Jack
Новости

Разработчики Marvel’s Spider-Man 2 перепутали в игре флаги Пуэрто-Рико и Кубы. На это обратили внимание журналисты портала IGN.

Моралес по происхождению пуэрториканец, что регулярно подчеркивается в ходе сюжета. Его мать очень гордится семейными корнями, а потому в квартире Моралесов можно найти много культурных отсылок. Правда, флаг, который висит в гостиной Моралесов, на деле оказался не пуэрториканским, а кубинским. Оба флага имеют очень похожий дизайн, что, по всей видимости, и ввело сотрудников Insomniac Games в заблуждение. Разработчики в соцсетях уже пообещали исправить свою ошибку.

Marvel’s Spider-Man 2 вышла 20 октября 2023 года на PS5. Игра получила восторженные отзывы от пользователей и профессиональной прессы.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Dmitry_Quant

Он русский сразу видно

9
Сунь хунь

Уже негров отменяют, кошмар!!!

2
211186

Один чёрт

1
SULIK 712

чет тупость, как будто разработчики по памяти делали флаги, все всегда гуглят

1
PersonaR8

Да ладно, вы рожу отличного Питера Паркера из первой части на PS4 сменили на смазливое нечто. А про его деваху я вообще промолчу. А с флагом накосячили, ниче страшного.

0