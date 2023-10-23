В Marvel's Spider-Man 2 Майлзу Моралесу изменили страну происхождения

Разработчики Marvel’s Spider-Man 2 перепутали в игре флаги Пуэрто-Рико и Кубы. На это обратили внимание журналисты портала IGN.

Моралес по происхождению пуэрториканец, что регулярно подчеркивается в ходе сюжета. Его мать очень гордится семейными корнями, а потому в квартире Моралесов можно найти много культурных отсылок. Правда, флаг, который висит в гостиной Моралесов, на деле оказался не пуэрториканским, а кубинским. Оба флага имеют очень похожий дизайн, что, по всей видимости, и ввело сотрудников Insomniac Games в заблуждение. Разработчики в соцсетях уже пообещали исправить свою ошибку.

Marvel’s Spider-Man 2 вышла 20 октября 2023 года на PS5. Игра получила восторженные отзывы от пользователей и профессиональной прессы.