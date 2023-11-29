В Marvel's Spider-Man 2 нашли новый рабочий способ играть за Венома в открытом мире

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 позволяет свободно переключаться между двумя Человеками-Пауками, каждый из которых обладает уникальными особенностями и навыками. Однако настоящим фанатам этого оказалось мало, и они пытаются всеми силами включить в игру еще одного играбельного героя — Венома. Новая находка геймеров позволяет играть за злодея в открытом мире и даже проходить побочные задания.
Возможность игры за Венома была обнаружена еще в релизной версии Marvel's Spider-Man 2. С помощью небольшого бага игроки могли практически свободно перемещаться по городу и использовать его уникальные навыки, однако разработчики из студии Insomniac Games быстро исправили ошибку в первом же обновлении. Недавно пользователи нашли новую лазейку, которая предоставляет еще больше возможностей для Венома.
Чтобы получить возможность играть за Венома, вам необходимо пройти игру до момента появления злодея в ней. Как только он встретится с Крейвеном лицом к лицу, затем запрыгнет на крышу дома и прыгнет с нее, нужно дождаться черного экрана. В этот момент необходимо полностью выключить консоль. После этого можно включить PS5 и загрузить вручную сохранение на задании "Не бойся" (Don't Be Scared). Играя за Человека-паука, нужно отправиться на любую второстепенную миссию и во время ее прохождения через меню выбрать "покинуть миссию". После небольшой загрузки персонаж внезапно сменится на Венома. Таким образом, вы сможете проходить некоторые задания и участвовать в разнообразных активностях.
Важно отметить, что для правильной работы глитча нужно перевести настройки графики Marvel's Spider-Man 2 в режим "производительности". На режиме "качества" данный баг не работает, что было проверено игроками.
смертоносный защитник получается
получается так xD