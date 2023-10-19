В Marvel's Spider-Man 2 не будет "милого Питера Паркера, которого мы любим"

По словам режиссера, в Marvel's Spider-Man 2 будет "более мрачная история", чем та, к которой мы привыкли, и в ней не будет "милого Питера Паркера, которого мы любим".
В интервью NME Брайан Интихар, креативный директор Insomniac, рассказал, что мы встретимся с совсем другим Питером, чем в предыдущих играх студии. По словам Интихара, отношения Питера с симбиотом используются для изучения темы зависимости, и "это уже не тот милый Питер Паркер, которого мы любим", теперь в нем "есть грубость".
Это уже не первый раз, когда мы слышим о "более мрачной истории" "Человека-паука 2" от Marvel. Исполнитель роли Питера Паркера Юрий Ловенталь ранее говорил, что изучал "поведение наркоманов", готовясь к созданию своего персонажа в костюме симбионта. Это, а также появление новых врагов - Венома и Крэйвена-охотника - говорит о том, что Insomniac в этот раз собирается сделать Человека-паука гораздо более мрачным.
В интервью NME Интихар также затронул тему изменений в отношениях Питера и Майлза Моралеса, объяснив, что "одна из лучших частей" Marvel's Spider-Man 2 - это то, как она проверяет и расширяет границы их взаимоотношений. "С самого начала работы над игрой у нас была главная задача - реализовать фантазию о Человеке-пауке, - говорит разработчик, - но не менее важно рассказать историю о человеке, которую мы можем пережить. Когда вы заставите людей переживать за то, что происходит за маской, они будут переживать еще больше, когда Майлз и Пит окажутся под маской".
До выхода Marvel's Spider-Man 2 на PS5 остается всего один день - она выйдет 20 октября 2023 года.
как типично! превратили белого Паркера в плохого, чтобы хороший темнокожий Моралез всех спас и стал героем... не удивлюсь, если в следующих частях Паркера вообще уберут и забудут...
Ага, того гляди поссориться с MJ выйдет с ресторана и начнет танцевать, кошмар.
P.S хотя с MJ из второй части можно поссориться, сильно она себя запустила)))
К сожалению, сценарий от cyberpunk кажется вполне реальным. Вся эта SJW-пропаганда от сони и дрисней показала людям, что толерантность- бред. И существовать может только одна раса- или люди, или негры.
На самом деле появляется все больше новостей, что люди высказывают об этой проблеме. Помню, что девушка пожаловалась, что нельзя выбрать большую грудь и т.д Может это тенденция будет все же снижаться, надеюсь, маловероятно но все же)))
Злой Паркер как из одной из прошлых частей испорченная свидание с Мэри Джейн и её обратно домой отвозим, БУДЕТ ЭПИК думаю и ссора с Мэри Джейн
Если этот плохой Паркер будет как из фильма "враг в отражении" то он многим может и понравится даже
Булли Магуайера ничто не переплюнет