В Marvel's Spider-Man 2 не будет "милого Питера Паркера, которого мы любим" ©

По словам режиссера, в Marvel's Spider-Man 2 будет "более мрачная история", чем та, к которой мы привыкли, и в ней не будет "милого Питера Паркера, которого мы любим".

В интервью NME Брайан Интихар, креативный директор Insomniac, рассказал, что мы встретимся с совсем другим Питером, чем в предыдущих играх студии. По словам Интихара, отношения Питера с симбиотом используются для изучения темы зависимости, и "это уже не тот милый Питер Паркер, которого мы любим", теперь в нем "есть грубость".

Это уже не первый раз, когда мы слышим о "более мрачной истории" "Человека-паука 2" от Marvel. Исполнитель роли Питера Паркера Юрий Ловенталь ранее говорил, что изучал "поведение наркоманов", готовясь к созданию своего персонажа в костюме симбионта. Это, а также появление новых врагов - Венома и Крэйвена-охотника - говорит о том, что Insomniac в этот раз собирается сделать Человека-паука гораздо более мрачным.

В интервью NME Интихар также затронул тему изменений в отношениях Питера и Майлза Моралеса, объяснив, что "одна из лучших частей" Marvel's Spider-Man 2 - это то, как она проверяет и расширяет границы их взаимоотношений. "С самого начала работы над игрой у нас была главная задача - реализовать фантазию о Человеке-пауке, - говорит разработчик, - но не менее важно рассказать историю о человеке, которую мы можем пережить. Когда вы заставите людей переживать за то, что происходит за маской, они будут переживать еще больше, когда Майлз и Пит окажутся под маской".

До выхода Marvel's Spider-Man 2 на PS5 остается всего один день - она выйдет 20 октября 2023 года.