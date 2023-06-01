В Marvel's Spider-Man 2 не будет цикла дня/ночи и динамической погоды, Insomniac объясняет почему ©

Marvel's Spider-Man 2 обещает быть широкомасштабной игрой с открытым миром, готовым развлечь игроков большой картой, полной достопримечательностей и интересных мест для исследования. Однако не стоит ожидать, что в новом приключении Человека-паука будет цикл день/ночь.



В интервью с создателями Marvel's Spider-Man 2 ребята из Insomniac Games подтвердили, что такая система не была реализована в игре, и поэтому переход от дня к ночи будет происходить только заранее определенным образом. "Мы решили не добавлять цикл день/ночь и динамическую погоду", - сказал нам директор игры Райан Смит, поскольку "у нас есть хорошо отлаженная система освещения, созданная для того, чтобы рассказать историю так, как мы хотим ее рассказать".



За этим шагом стоят требования к повествованию и сеттингу приключений, а также желание подчеркнуть систему освещения в определенные моменты сюжета: "Для нас одним из ключевых элементов является повествование, и то, как меняется погода, является частью этого процесса, это часть истории. У нас отличная команда, которая работает над тем, чтобы сделать открытый мир и его освещение красивыми", - объясняет Смит.



Однако это не умаляет того факта, что работа остается весьма амбициозной: версия Marvel's Spider-Man 2, представленная на PlayStation Showcase, не является окончательной, и у Insomniac Games еще есть некоторое время до запуска, чтобы доработать свою долгожданную новую игру.