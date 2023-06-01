Marvel's Spider-Man 2 обещает быть широкомасштабной игрой с открытым миром, готовым развлечь игроков большой картой, полной достопримечательностей и интересных мест для исследования. Однако не стоит ожидать, что в новом приключении Человека-паука будет цикл день/ночь.
В интервью с создателями Marvel's Spider-Man 2 ребята из Insomniac Games подтвердили, что такая система не была реализована в игре, и поэтому переход от дня к ночи будет происходить только заранее определенным образом. "Мы решили не добавлять цикл день/ночь и динамическую погоду", - сказал нам директор игры Райан Смит, поскольку "у нас есть хорошо отлаженная система освещения, созданная для того, чтобы рассказать историю так, как мы хотим ее рассказать".
За этим шагом стоят требования к повествованию и сеттингу приключений, а также желание подчеркнуть систему освещения в определенные моменты сюжета: "Для нас одним из ключевых элементов является повествование, и то, как меняется погода, является частью этого процесса, это часть истории. У нас отличная команда, которая работает над тем, чтобы сделать открытый мир и его освещение красивыми", - объясняет Смит.
Однако это не умаляет того факта, что работа остается весьма амбициозной: версия Marvel's Spider-Man 2, представленная на PlayStation Showcase, не является окончательной, и у Insomniac Games еще есть некоторое время до запуска, чтобы доработать свою долгожданную новую игру.
В Marvel's Spider-Man 2 не будет цикла дня/ночи и динамической погоды, Insomniac объясняет почему©
Marvel's Spider-Man 2 обещает быть широкомасштабной игрой с открытым миром, готовым развлечь игроков большой картой, полной достопримечательностей и интересных мест для исследования. Однако не стоит ожидать, что в новом приключении Человека-паука будет цикл день/ночь.
Не читая новость знаю почему, потому что всё заскриптовано и так удобней, им просто лень делать это, ну окк я такое ток на торренте пройду когда нибудь в будущем ради сюжета, что за мода такая не делать динамическую погоду и особенно цыкл дня и ночи, что не игра то нет таких банально стандартных вещей в играх
Просто плойка пятая не вывозит, вот почему.))
опередил)
Эта игра просто тонет на глазах. Такие вещи, как цикличная смена дня и ночи и погода очень сильно играют на атмосферу. Атмосферу, которой нет в первой игре и вряд ли будет во второй. В серии аркхем тоже нет цикличной смены, но там действие происходит на протяжении одной ночи, но тем не менее, если хотите понять, что такое атмосфера просто запустить arkham asylum. Эта игра окунала настолько, что ты верил в безумие происходящего. В серии паука этого нет и вряд ли будет, а жаль.
Вот тебе и некстген, и оправдания почему нет смены дня и погоды.
Какая то слабая отмазка. Во многих играх уже давно существуют приемы сокрытия заскриптованных сцен. Вроде в первом пауке это даже было. Глядя на пастген графику в последнем трейлере можно прийти к выводу, что скорее всего у студии реально проблемы с оптимизацией игры на пятую плойку. Ну или сони душит дедлайнами так жестко что разработчики не успевают сделать все задуманное.
Просто самый быстрый, самый мощной SSD будет настолько быстро менять день/ночь, что игрок этого не заметит )
ГТА 5, 13й год, просто сами перемотаем время на нужное.