В Marvel's Spider-Man 2 представлен открытый мир в стиле GTA 5 со случайными встречами героев ©

В Marvel's Spider-Man 2 вам предстоит поуправлять сразу двумя героями: Питером Паркером и Майлзом Моралесом. PlayStation и Insomniac уже подчеркнули, насколько быстро можно будет переключаться с одного на другого, но взаимодействие между ними будет еще более реалистичным. Подобно тому, как работает открытый мир в GTA 5, узнав о совершенном преступлении, Майлз и Питер могут случайно пересечься друг с другом на улицах Нью-Йорка.

Допустим, вы беззаботно качаетесь между высотками Нью-Йорка, играя за Питера. Но теперь, по всей видимости, у вас есть шанс встретить Майлза, совершенно не планируя это делать. В отличие от сюжетных миссий и сцен, где взаимодействие прописано в сценарии, в данном случае все происходит случайным образом.

"Бывают моменты, когда вы просто перемещаетесь по городу и вдруг замечаете другого Человека-паука, - пояснил в недавнем интервью помощник директора по анимации Джеймс Хэм.

Иногда эта контролируемая искусственным интеллектом версия героя может просто покачиваться на месте, не делая ничего особенного. Но в других случаях они могут быть заняты своим делом в открытом мире.

"Иногда [они] активно что-то делают или пресекают преступление", - рассказал разработчик. " Вы можете присоединиться к ним, а они присоединятся к вам".

Аналогично тому, как в GTA 5 можно случайно наткнуться на одного из трех уникальных протагонистов, то же самое происходит и в Marvel's Spider-Man 2. Оба героя будут делать все возможное для обеспечения безопасности города в любое время, даже когда вы не будете непосредственно управлять кем-либо из них. Кроме того, в сиквеле будет значительно увеличен масштаб Нью-Йорка, добавятся новые районы, в частности, Квинс, где можно будет посетить дом тети Мэй. По заверениям разработчиков, по времени прохождения все будет примерно так же, как и в случае с оригинальной игрой.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года.