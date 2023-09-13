В Marvel's Spider-Man 2 у игроков будет больше возможностей во время сражения ©

Уже через несколько дней журналисты представят свои первые впечатления ожидаемого сиквела Marvel's Spider-Man. Как отмечает директор игры Райан Смит, как для них, так и для игроков, будет ждать масса нововведений и улучшений по сравнению с оригинальным проектом. Одним из них станет боевая система, которая обзаведется большими возможностями для взаимодействия в Marvel's Spider-Man 2.

Райан Смит в разговоре с журналистами напомнил, что в Marvel's Spider-Man 2 игрокам предстоит взять на себя управление Человеком-пауком в костюме симбиота. Это не просто черная одежда, он имеет функциональное применение в бою и сыграет ключевую роль в обновлении всей системы сражений игры. По словам разработчика, костюм симбиота позволит игрокам по-новому сражаться из-за возможности взаимодействовать с большим количеством врагов одновременно.

У главного героя есть щупальца, и вы можете прикреплять врагов к стене, можете хватать группу врагов и швырять их. Это дает новую возможность использовать силу в игровом пространстве немного иначе, чем мы делали это раньше, взаимодействуя с большим количеством врагов.

— говорит Райан Смит.

Недавно в сети появилась информация о том, что основная часть разработчиков Marvel's Spider-Man 2. Большая часть команды Insomniac Games перешла к работе над Marvel's Wolverine.

Выход Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября для PS5. Напомним, ранее появилось новое сравнение графики сиквела с Marvel's Spider-Man Remastered.