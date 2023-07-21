В Marvel's Spider-Man 2 вернется один из главных злодеев из первой игры ©

Marvel's Spider-Man 2 - это одна из самых ожидаемых игр года, которая развивается на базе первых двух игр от Insomniac Games. Первые игры показали, что разработчики умеют сочетать приятный геймплей, позволяющий почувствовать себя в роли Человека-паука, с богатым и захватывающим сюжетом. Похоже, что в сиквеле будет много интересных идей: новые повороты знакомых историй, новый взгляд на персонажей и многое другое.

Ранее сегодня мы получили новое представление о Marvel's Spider-Man 2 благодаря сюжетному трейлеру, дебютировавшему на San Diego Comic-Con. Кроме того, была организована специальная панель, на которой актеры и разработчики рассказали о сюжете игры.

Одним из сюрпризов, который, возможно, пропустили некоторые фанаты, стало возвращение Мартина Ли (Martin Li), известного как Мистер Негатив. Этот персонаж был одним из главных злодеев в первой игре и помогал руководить операцией по уничтожению Нью-Йорка. При этом Ли был ответственен за теракт на церемонии, в результате которого погиб отец Майлза. Похоже, что Marvel's Spider-Man 2 станет продолжением этой истории, поскольку Майлз так и не смог встретиться лицом к лицу с Мартином Ли, и ему предстоит прямое столкновение с ним. Пока неясно, какую роль будет играть Мартин Ли в игре, но, судя по трейлеру, в какой-то момент он может выйти из тюрьмы.

Наджи Джетер, озвучивающий Майлза Моралеса, немного рассказал о том, как персонаж переживает смерть отца от рук Мистера Негатива:

Возвращение к Мартину Ли - это очень важно... Я не думал, что мы вернемся к этому. Это была своего рода неожиданность.

Пока что Marvel's Spider-Man 2 выглядит вполне достойно. На презентации мы также узнали, что Джей Джона Джеймсон вернется и будет руководить газетой Daily Bugle, в которой работает Мэри Джейн. Таким образом, похоже, что игра будет насыщена основными персонажами Человека-паука. В завершение на Comic-Con была представлена ограниченная серия PS5 и контроллера, посвященных игре.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября.