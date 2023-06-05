В мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных" показали новый геймплей Marvel's Spider-Man 2 ©

Создатели анимационной ленты "Человек-паук: Паутина вселенных" приготовили неожиданной подарок для поклонников игровой версии супергероя. Как оказалось, в мультфильме не просто лично присутствует версия Человека-паука из Marvel's Spider-Man, там решили показать новый геймплей сиквела игры.

Геймплей Marvel's Spider-Man 2 был добавлен "Человек-паук: Паутина вселенных" в качестве небольшой отсылки, которую очень легко показать. Кадры игры появляются в сцене общежития, где проживает главный герой. Судя по всему, в сиквел Marvel's Spider-Man играет друг Маилза — Генки, который держит в руках фирменный геймпад DualSense.

Из-за качества ролика весьма сложно разглядеть геймплей Marvel's Spider-Man 2 детально. Тем не менее там показали момент игры за основного Человека-паука в костюме симбиота, который сражается на крыши и использует уникальные приемы своего наряда.

Marvel’s Spider-Man 2 запланирована к выходу на 2023 год для консоли PlayStation 5. Ранее СМИ случайно опубликовали точную дату релиза, одно её могут сдвинуть для более выгодных временных рамок.