В мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных" показали новый геймплей Marvel's Spider-Man 2

Создатели анимационной ленты "Человек-паук: Паутина вселенных" приготовили неожиданной подарок для поклонников игровой версии супергероя. Как оказалось, в мультфильме не просто лично присутствует версия Человека-паука из Marvel's Spider-Man, там решили показать новый геймплей сиквела игры.
Геймплей Marvel's Spider-Man 2 был добавлен "Человек-паук: Паутина вселенных" в качестве небольшой отсылки, которую очень легко показать. Кадры игры появляются в сцене общежития, где проживает главный герой. Судя по всему, в сиквел Marvel's Spider-Man играет друг Маилза — Генки, который держит в руках фирменный геймпад DualSense.
Из-за качества ролика весьма сложно разглядеть геймплей Marvel's Spider-Man 2 детально. Тем не менее там показали момент игры за основного Человека-паука в костюме симбиота, который сражается на крыши и использует уникальные приемы своего наряда.
Marvel’s Spider-Man 2 запланирована к выходу на 2023 год для консоли PlayStation 5. Ранее СМИ случайно опубликовали точную дату релиза, одно её могут сдвинуть для более выгодных временных рамок.
автор,где ты там костюм симбиота увидел? Там же хорошо видно что за костюм. Там обычный костюм , со способностью от костюма железного паука из фильмов. Еще и пост типо авторский, боже….
Не критично по интерфейсу и анимации можно понять что это вторая часть
Мне кажется автор этой статьи слепой(пора идти к окулисту), там как бы 1-я часть, да и там костюм железного паука.
Интерфейс глянь и анимации это вторая часть
А лапы будут полноценной механикой как и симбиотический костюм
Кто смотрел или знает - в итоге, добавили отсылку на баг в релизной версии майлза, когда можно было превратиться в любой объект? (например, мусорный бак)
Дай угадаю в ВК узнал а в видео был фрагмент с 1xbet ? Там видно что это не симбиот но не критично
Чисто я
Чувак, но ты всё ровно хорош, что опубликовал. Я бы заколебался это распространять, если б мог бы. Поставил бы больше классов.