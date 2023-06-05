Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 178 оценок

В мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных" показали новый геймплей Marvel's Spider-Man 2

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Gutsz
Новости

Создатели анимационной ленты "Человек-паук: Паутина вселенных" приготовили неожиданной подарок для поклонников игровой версии супергероя. Как оказалось, в мультфильме не просто лично присутствует версия Человека-паука из Marvel's Spider-Man, там решили показать новый геймплей сиквела игры.

Геймплей Marvel's Spider-Man 2 был добавлен "Человек-паук: Паутина вселенных" в качестве небольшой отсылки, которую очень легко показать. Кадры игры появляются в сцене общежития, где проживает главный герой. Судя по всему, в сиквел Marvel's Spider-Man играет друг Маилза — Генки, который держит в руках фирменный геймпад DualSense.

Из-за качества ролика весьма сложно разглядеть геймплей Marvel's Spider-Man 2 детально. Тем не менее там показали момент игры за основного Человека-паука в костюме симбиота, который сражается на крыши и использует уникальные приемы своего наряда.

Marvel’s Spider-Man 2 запланирована к выходу на 2023 год для консоли PlayStation 5. Ранее СМИ случайно опубликовали точную дату релиза, одно её могут сдвинуть для более выгодных временных рамок.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
DeadRemix

автор,где ты там костюм симбиота увидел? Там же хорошо видно что за костюм. Там обычный костюм , со способностью от костюма железного паука из фильмов. Еще и пост типо авторский, боже….

8
DanilKiyashkoD9

Не критично по интерфейсу и анимации можно понять что это вторая часть

0
KIBERMAX

Мне кажется автор этой статьи слепой(пора идти к окулисту), там как бы 1-я часть, да и там костюм железного паука.

4
DanilKiyashkoD9

Интерфейс глянь и анимации это вторая часть

А лапы будут полноценной механикой как и симбиотический костюм

0
Vinzed

Кто смотрел или знает - в итоге, добавили отсылку на баг в релизной версии майлза, когда можно было превратиться в любой объект? (например, мусорный бак)

2
DanilKiyashkoD9

Дай угадаю в ВК узнал а в видео был фрагмент с 1xbet ? Там видно что это не симбиот но не критично

0
DanilKiyashkoD9

Чисто я

Чувак, но ты всё ровно хорош, что опубликовал. Я бы заколебался это распространять, если б мог бы. Поставил бы больше классов.

0