В новом ролике Insomniac Games напомнила о событиях первых двух Marvel's Spider-Man

Insomniac Games выпустила сюжетный трейлер Marvel's Spider-Man 2, рассказывающий об истории предыдущих двух игр и освещающий наших любимых соседей - Паучках.

В трейлере переплетаются основные события и персонажи предыдущих игр франшизы, давая исчерпывающий обзор сюжета на сегодняшний день. Трейлер демонстрирует сочетание захватывающих и эмоциональных моментов, а также рассказывает о пути главных героев от их происхождения до становления настоящими героями.

Трейлер с обзором сюжета Marvel's Spider-Man 2 возрождает страсть давних поклонников, а также приглашает новичков в мир "паутинных стрелков". Он также закладывает основу для обещанного эпического продолжения саги о Человеке-пауке.

Долгожданное продолжение одной из самых популярных франшиз уже доступно эксклюзивно для PS5.