В новом ролике разработчики и актеры Marvel's Spider-Man 2 обсудили персонажей, локации, геймплей и многое другое ©

Сегодня компания Marvel выпустила видеоролик с большим отрывком из панели Marvel's Spider-Man 2 на San Diego Comic-Con.

На панели присутствуют старший креативный директор Брайан Интихар (Bryan Intihar), старший игровой директор Райан Смит (Ryan Smith), старший нарративный директор Джон Пакетт (Jon Paquette) и старший арт-директор Джасинда Чу (Jacinda Chew), а также вице-президент и креативный директор Marvel Games Билл Роузманн (Bill Rosemann). Кроме того, мы узнаем о многих членах актерского состава, включая Юрия Ловенталя (Питер Паркер), Наджи Джетера (Майлз Моралес), Лору Бейли (Мэри Джейн Уотсон) и Тони Тодда (Веном).

Обсуждаются некоторые аспекты игры, например, локации, которые были расширены по сравнению с оригинальной игрой, и Майлз Моралес. Мы даже получили возможность взглянуть на дом тети Мэй, который будет доступен в качестве локации в игре.

Мы также узнаем о персонажах, некоторых деталях игрового процесса и о том, что нас ожидает в Нью-Йорке, представленном в игре.

Говоря об актерах, мы услышали много интересного от Тони Тодда (Tony Todd), который изображает Венома в игре. Он рассказал о своем восприятии персонажа, а также несколько анекдотов, связанных с записью озвучки.

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября эксклюзивно для PS5.