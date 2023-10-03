В новом трейлере Marvel's Spider-Man 2 показаны внутренние разногласия Питера и Майлза ©

Студия Insomniac Games и Sony выпустили новый кинематографический трейлер к грядущей супергеройской экшен-адвенчуре Marvel's Spider-Man 2, в котором повествуется о внутренних разногласиях Майлза и Питера, а также о противостоянии с Веномом.

В центре внимания Marvel's Spider-Man 2 после событий предыдущей игры окажутся Питер Паркер и Майлз Моралес. В игре будет больше акробатического паркура с раскачиванием на паутине, а также несколько вариаций, основанных на этой основе. К тому же Веном будет занимать значительное место в повествовании этой игры, так что у фанатов впереди еще много интересного.

Не так давно Insomniac Games опубликовала частичный список трофеев к игре, в котором подтвердилось возвращение одного из любимых фанатами персонажей. Кроме того, студия сообщила, что в Marvel's Spider-Man 2 поклонники смогут прокатиться на аттракционах парка Кони-Айленд, а также, что в игре будет предусмотрена возможность получения повреждений при падении.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года на PlayStation 5.