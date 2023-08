В опциях доступности Marvel's Spider-Man 2 можно будет изменять скорость игры ©

Недавно в PlayStation Store была обновлена страница Marvel's Spider-Man 2, продолжения успешной супергеройской игры с открытым миром от компании Insomniac. На странице появилось описание некоторых функций доступности, на которые могут рассчитывать игроки. В игре будет поддержка чтения с экрана. Игра будет читать вслух весь экранный текст в меню. И для кинематографических сцен доступны расширенные субтитры и описания звуков.

Однако одной из новых опций является возможность изменения скорости игры. Его можно установить на 30, 50 или 70 процентов от первоначальной скорости и в любой момент переключиться в нормальный режим. Это не первый эксклюзив PlayStation - в The Last of Us Part 2 такая опция была включена при запуске.

Учитывая быстрый темп боев и некоторых сцен, это очень полезное дополнение. Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5, а предварительная загрузка начнется 13 октября. Действие игры разворачивается спустя девять месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales.