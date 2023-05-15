В постере "Человека-паука: Паутина вселенных" нашли намек на крутое наведение для костюма в Marvel's Spider-Man 2 ©

Уже в июне состоится премьера ожидаемого мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных". Создатели анимационной ленты регулярно публикуют в социальных сетях новые постеры, где внезапно обнаружили намек на Marvel’s Spider-Man 2. Предполагается, что одна из иллюстраций раньше времени раскрыла главное нововведение в костюме Человека-паука, который будет создан в рамках сюжета новой игры.

Судя по всему, в Marvel’s Spider-Man 2 появится знаменитые "паучьи крылья" из комиксов. По крайней мере на это намекает последний постер "Человека-паука: Паутина вселенных". На изображении можно обнаружить игровую версию Человека-паука от Insomniac, которая на первый взгляд не отличается от Marvel’s Spider-Man. Однако при детальном изучении постера в высоком разрешении, пользователи заметили нововведения в костюме героя. Теперь персонаж использует "паучьи крылья", которые неоднократно появлялись в комиксах и мультсериала про Человека-паука.

В комиксах Marvel "крылья" в костюме Человека-паука имели декоративный характер, однако иногда им находили практическое применение. Вполне вероятно, что костюм главное героя в Marvel’s Spider-Man 2 будет слегка обновлен, а вместе с этим изменятся его свойства.