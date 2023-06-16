Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 198 оценок

В PS Store открылись предзаказы Marvel's Spider-Man 2

Simple Jack
Новости

В некоторых региональных PS Store открылись предзаказы Marvel’s Spider-Man 2. Так, в Турции базовое издание игры стоит 799 лир (около 2800 рублей по курсу ЦБ без НДС), а расширенное — 899 лир (около 3200 рублей по курсу ЦБ без НДС).

В Digital Deluxe Edition входит сама игра, 10 костюмов для Паркера и Моралеса, два дополнительных очка навыка и подарочные фильтры для фоторежима.

В сети отмечают, что цена для турецких пользователей оказалась на удивление низкой: новые игры зачастую стоят около 1400 лир (примерно 5000 рублей по курсу ЦБ без НДС). Однако ее могут поднять до или после релиза — например, как у Alan Wake 2 и Assassin's Creed Mirage.

Marvel’s Spider-Man 2 выходит 20 октября на PS5.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Дядя Бoгдан

Ну такой релиз буду куплять только на диске

1
arg22

Цена норм. Но в турецком сторе, скорее всего, не будет русской озвучки

1
Monk78

Код игры в Турции совпадает с Польшей. Скорее всего будет.

1
arg22 Monk78

Тогда круто!

0