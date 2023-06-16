В PS Store открылись предзаказы Marvel's Spider-Man 2

В некоторых региональных PS Store открылись предзаказы Marvel’s Spider-Man 2. Так, в Турции базовое издание игры стоит 799 лир (около 2800 рублей по курсу ЦБ без НДС), а расширенное — 899 лир (около 3200 рублей по курсу ЦБ без НДС).

В Digital Deluxe Edition входит сама игра, 10 костюмов для Паркера и Моралеса, два дополнительных очка навыка и подарочные фильтры для фоторежима.

В сети отмечают, что цена для турецких пользователей оказалась на удивление низкой: новые игры зачастую стоят около 1400 лир (примерно 5000 рублей по курсу ЦБ без НДС). Однако ее могут поднять до или после релиза — например, как у Alan Wake 2 и Assassin's Creed Mirage.

Marvel’s Spider-Man 2 выходит 20 октября на PS5.