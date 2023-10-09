В сеть слили геймплей Marvel's Spider-Man 2 с исследованием открытого мира ©

Теперь у нас есть новый взгляд на игровой процесс Marvel's Spider-Man 2 и невероятное разнообразие Нью-Йорка в игре. Недавно разработчики игры из студии Insomniac Games провели закрытую демонстрацию супергеройского экшена для журналистов, где позволили им лично оценить перемещение на паутине по огромному городу. Небольшой фрагмент такого исследования благополучно был слит в общественный доступ.

В утечке нет сюжетных спойлеров или геймплейных сюрпризов, но она позволяет оценить небольшой фрагмент открытого мира в Marvel's Spider-Man 2. Как сообщается, утекший геймплей был записан с последней актуальной версии игры. Здесь показан динамичный интерфейс, который показывает только интересные объекты рядом, а также мини-карта, где отображаются все объекты для взаимодействия.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится через неделю — 20 октября эксклюзивно для PS5. Предварительная загрузка для всех обладателей предзаказов начнется 13 октября и потребует скачать около 90 ГБ файлов.