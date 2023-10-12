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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 322 оценки

В сеть утек первый час геймплея Marvel's Spider-Man 2

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butcher69
Новости

Утечки уже раскрыли все костюмы игры Marvel's Spider-Man 2 и некоторые подробности о механике исследования открытого мира игры долгожданного эксклюзива для PlayStation 5, выходящего на рынок 20 октября. Но на этот раз мы получили запись прохождения первого часа игры

В ролике полным-полно сюжетных спойлеров, которые начинаются с самого начала видео, а через несколько минут после старта начинается сражение с гигантским боссом.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Josuke_4444

такой фуфел геймплей записывал

3
KANSERVATOR

да всегда так, скажи спасибо что не с тапка

0
Insid3ad

Судя по говору записывал негрила

0
SincereGodzilla

Господи что сделали с Паркером...

2
ToOldforTHIS

Такое дно. Тупо длс'шка. Геймплей никак не изменился, все анимации старые, qte старые, и т.д. и т.п

-2
211186

Просто тупо продолжение, никакого некстгена вообще и близко нету. ДЛС за фуллпрайс как обычно

-2