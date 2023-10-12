В сеть утек первый час геймплея Marvel's Spider-Man 2 ©

Утечки уже раскрыли все костюмы игры Marvel's Spider-Man 2 и некоторые подробности о механике исследования открытого мира игры долгожданного эксклюзива для PlayStation 5, выходящего на рынок 20 октября. Но на этот раз мы получили запись прохождения первого часа игры

В ролике полным-полно сюжетных спойлеров, которые начинаются с самого начала видео, а через несколько минут после старта начинается сражение с гигантским боссом.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00