В сеть утек первый час геймплея Marvel's Spider-Man 2

Утечки уже раскрыли все костюмы игры Marvel's Spider-Man 2 и некоторые подробности о механике исследования открытого мира игры долгожданного эксклюзива для PlayStation 5, выходящего на рынок 20 октября. Но на этот раз мы получили запись прохождения первого часа игры
В ролике полным-полно сюжетных спойлеров, которые начинаются с самого начала видео, а через несколько минут после старта начинается сражение с гигантским боссом.
Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00
такой фуфел геймплей записывал
да всегда так, скажи спасибо что не с тапка
Судя по говору записывал негрила
Господи что сделали с Паркером...
Такое дно. Тупо длс'шка. Геймплей никак не изменился, все анимации старые, qte старые, и т.д. и т.п
Просто тупо продолжение, никакого некстгена вообще и близко нету. ДЛС за фуллпрайс как обычно