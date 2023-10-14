В сеть утекли финальный бой с боссом и сцена после титров из Marvel's Spider-Man 2

В интернете продолжают появляться утечки информации о Marvel's Spider-Man 2. На этот раз пользователь Reddit поделился фрагментами геймплея, в которых показаны битва с боссом в заключительной части игры, финальный ролик и сцена после титров.
Пожалуйста, обратите внимание: данные видео содержат огромные спойлеры. В финале происходят увлекательные события, которые могут стать сюрпризом для некоторых., а сцена после титров намекает на возможное продолжение приключений и представляет персонажей, с которыми игроки могут столкнуться в третьей части игры.
Все ролики спрятаны под спойлером
Дата релиза Marvel’s Spider-Man 2 назначена на 20 октября 2023 года. Игра будет доступна исключительно для PlayStation 5 и будет иметь полную русскоязычную локализацию.
Когда случайно посмотрел концовку спойлер на pg на человека паука 2.
Это какой-то новый уровень скукотищи. Покупаем дорогую PS5, чтобы смотреть кино... А немногочисленный геймплей - снова заклинивание болванчика-босса, предназначение которого просто съедать все атаки без какого-либо намёка на хоть какой-нибудь челлендж. Фантастическая игра. И это - системселлер, по мнению руководства SIE.
с песочным человеком куда круче файт был
Ну и хрень.
адовый трешак