В сети появилось сравнительное видео оригинального Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man 2 ©

Сегодня состоялся показ нового трейлера долгожданной игры Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, в котором рассказывается о сюжете игры, ее персонажах и злодеях. Одним из главных моментов трейлера стало знакомство с внешностью персонажей. Помимо того, что мы впервые увидели Гарри Осборна, произошли изменения и с известными персонажами. В частности, Питер и Майлз стали выглядеть несколько иначе, а вот персонаж Мэри Джейн был полностью изменен.

Известный канал El Analista de Bits опубликовал новый видеоролик, в котором сравнивается новый трейлер с предыдущей игрой франшизы, показывая не только изменения в облике персонажей, но и графические улучшения.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5.