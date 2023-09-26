В сети появился кинематографичный трейлер Marvel's Spider-Man 2 с битвой Венома и Пауков ©

До выхода Marvel's Spider-Man 2 остается всего чуть меньше месяца и чем ближе мы подбираемся к релизу такой масштабной игры, тем выше шанс появления утечек. Сегодня интернет обошелся без сюжетных спойлеров к игре и других спекуляций, новый слив можно даже назвать приятным событием. Утечка демонстрирует раньше времени крайне эффектный трейлер супергеройского экшена с кинематографичными кадрами.Как сообщается, за утечкой нового трейлера Marvel's Spider-Man 2 стоит бразильский телевизионный канал, который показал ролик раньше запланированного срока. Ролик быстро убрали с вещания, но энтузиасты успели его записать и загрузить в интернет.

Свежий трейлер изобилует кинематографичными кадрами и показывает эпичное противостояние двух Пауков против самого Венома. Вероятно, слитый ролик является лишь частью большого трейлера к экшену, который разработчики опубликуют в ближайшее время.

Напомним, ранее разработчики Marvel's Spider-Man 2 рассказали о разнообразии в открытом мире.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PS5.

Как сообщается, за утечкой нового трейлере Marvel's Spider-Man 2 стоит бразильский телевизионный канала, которые пустил в эфир ролик раньше запланированного срока. Ролик быстро убрали с сетки вещания, но энтузиасты успели его записать и загрузили в интернет.

Свежий трейлер изобилует кинематограчными кадрами и показывает эпичное противостояние двух Пауков против самого Венома. Вероятно, слитый ролик является лишь частью большого трейлере к экшену, которые опубликую разработчики в ближайшее время.

Напомним, ранее разработчики Marvel's Spider-Man 2 рассказали о разнообразии в открытом мире.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PS5.