В Sony, похоже, совсем забыли, что собираются выпустить Marvel's Spider-Man 2 на PC

О том, как Sony работает с запоздалыми портами своих игр на ПК, мы все знаем - они выходят вполне в хорошем техническом состоянии, но с явным отсутствием рекламы. Однако если раньше игроки воспринимали все это без особых нареканий, то теперь ситуация кажется довольно тревожной, поскольку Marvel's Spider-Man 2, по всей видимости, просто игнорируют.

Сейчас ситуация выглядит так:

Релиз Marvel's Spider-Man 2 на PC состоится уже 30 января в Steam и Epic Games;

Единственный трейлер был показан 19 октября прошлого года во время анонса;

Системные требования пока неизвестны, также как и информация о доступных улучшениях для PC-версии;

Также еще не открылись предзаказы, хотя в описании указаны бонусы для них. В то же время The Last of Us Part 2 Remasted вполне спокойно можно приобрести за 3 месяца до релиза;

Последний раз игра упоминалась в официальном аккаунте Insomniac Games 20 января, а 22 января студию покинул Тед Прайс, а дальше наступила мертвая тишина.

И хотя Sony и Insomniac Games успели забыть про игру, партнеры помнят о ней:

AMD выпустила драйвер с поддержкой Marvel's Spider-Man 2;

в Marvel Rivals добавят 30 января тематический скин с дизайном Человека-паука игр Insomniac Games;

Анимационный сериал Your Friendly Neighborhood Spider-Man выйдет уже 29 января.

Внимательные пользователи Steamdb на днях отследили, как Sony вернула, а затем сняла с продажи Horizon Forbidden West и Helldivers 2 во многих регионах Steam, причиной чему послужила недоступность PSN.

Игры партнеров, которые будут изданы компанией (Lost Soul Aside и Midnight Murder Club), и вовсе лишились пометки об обязательной привязке PSN-аккаунта, хотя ранее она у них была.

В настоящее время складывается весьма нелогичная ситуация: Marvel's Spider-Man 2 выходит на PC без какого-либо маркетинга со стороны Sony, но в то же время компания может отказаться от обязательной привязки PSN-аккаунта и начнет продажи в большинстве регионов Steam.

Впрочем, до релиза уже рукой подать, так что понаблюдаем, чем это в итоге обернется.