В Sony, похоже, совсем забыли, что собираются выпустить Marvel's Spider-Man 2 на PC

О том, как Sony работает с запоздалыми портами своих игр на ПК, мы все знаем - они выходят вполне в хорошем техническом состоянии, но с явным отсутствием рекламы. Однако если раньше игроки воспринимали все это без особых нареканий, то теперь ситуация кажется довольно тревожной, поскольку Marvel's Spider-Man 2, по всей видимости, просто игнорируют.
Сейчас ситуация выглядит так:
- Релиз Marvel's Spider-Man 2 на PC состоится уже 30 января в Steam и Epic Games;
- Единственный трейлер был показан 19 октября прошлого года во время анонса;
- Системные требования пока неизвестны, также как и информация о доступных улучшениях для PC-версии;
- Также еще не открылись предзаказы, хотя в описании указаны бонусы для них. В то же время The Last of Us Part 2 Remasted вполне спокойно можно приобрести за 3 месяца до релиза;
- Последний раз игра упоминалась в официальном аккаунте Insomniac Games 20 января, а 22 января студию покинул Тед Прайс, а дальше наступила мертвая тишина.
И хотя Sony и Insomniac Games успели забыть про игру, партнеры помнят о ней:
- AMD выпустила драйвер с поддержкой Marvel's Spider-Man 2;
- в Marvel Rivals добавят 30 января тематический скин с дизайном Человека-паука игр Insomniac Games;
- Анимационный сериал Your Friendly Neighborhood Spider-Man выйдет уже 29 января.
Внимательные пользователи Steamdb на днях отследили, как Sony вернула, а затем сняла с продажи Horizon Forbidden West и Helldivers 2 во многих регионах Steam, причиной чему послужила недоступность PSN.
Игры партнеров, которые будут изданы компанией (Lost Soul Aside и Midnight Murder Club), и вовсе лишились пометки об обязательной привязке PSN-аккаунта, хотя ранее она у них была.
В настоящее время складывается весьма нелогичная ситуация: Marvel's Spider-Man 2 выходит на PC без какого-либо маркетинга со стороны Sony, но в то же время компания может отказаться от обязательной привязки PSN-аккаунта и начнет продажи в большинстве регионов Steam.
Впрочем, до релиза уже рукой подать, так что понаблюдаем, чем это в итоге обернется.
Будет смешно, если они и выпустить ее забудут
интересно конечно
Кто заинтересован, реклама не нужна
Вообще странно это
Да всё просто. Не хотят заниматься рекламой убыточной игры.
Живём во времена неизвестности, господа.
Занимательно, конечно
Думаю, завтра все будет. И трейлер и системки.
А теперь представим, что 30 января игра не выходит. Нет системок и трейлера. Предзаказ вообще превратился в тыкву. И в итоге Спидерман 2 превратится в подобие Ждалкера 2, в миф, который когда-нибудь может увидеть свет, но непонятно когда)
какие у тебя характеристики компа ?
На 90% будет перенос. открывать предзаказ за сутки до релиза. при том что за предзаказ полагаются бонусы. это идиoтизм.
Не связано ли с РТХ 50**, которые начинают продавать как раз 30 числа? а завтра, вроде как спадает эмбарго на публикации. Прикол какой-то от сони
сегодня и завтра системки можно уже не ждать думаю, они будут за несколько часов до релиза, либо вообще в релиз
Я прохожу 1 часть и Майлза и все зря типо?Даже если перенесут обидно будет (
Да конечно 2 дня до выхода а системок так и нет может они занимаются дороботкой чтоб порт не вышел сырым.
Это они так решили потролит ПК бояр за то что они проходили слитую и всю перелахмаченую версию паука (*_*)
точно :D
но на самом деле я думаю что игру просто все еще патчят, потому и нет системок
да да, вообще жесть)
сам в ожидании)
Мы тоже забыли! Первую все никак не скачаю.. Куча игр интересных надо проходить... А тут этот красно-синий петушок.
перечисли интересные игры
TLoU, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Dying Light 2, AC Mirage, Дожить до Рассвета, House of Ashes, Indiana Jones, RE 4 Remake, Space Marine 2. Ну вообщем, если терпеть начало и до середины хотяб сыграть, то все игры заходят. Ну, пока не мере у меня так. В плане оптимизации, я не жалуюсь так как у меня всё ок.
Ведьмаку 10 лет в обед, Киберпанку 5, с остальными все то же самое, кроме Индианы и Спейс Марин. Играть по факту не во что. Почти все новые релизы либо дрочильня лутбоксная, либо неоптимизированное г*вно. Единицы нормальных игр.
Перечислил интересные игры, не нравится так не нравится. Перечисли свою интересную игру тогда за последние 2 года.
меня это уже за#бало конкретно я уже абсолютно не жду пк версию сони вообще забыла о игре и просто тупо молчат как крысы,и я буду угарать если игра не выйдет 30 января
Человек паук самый популярный персонаж в мире ему не нужна реклама
Ну хоть системные требования игре нужны, нет?))
игре уже сто лет, конечно реклама не нужна, но нужна реклама чтобы напомнить про порт на ПК
Как ты узнал об этой игре без рекламы ? если от друзей или знакомых то как они узнали без рекламы ?
к сожалению не нашел топа самых популярных персонажей в принципе.
но есть топ 25 самых популярных персонажей видеоигр. на первом месте марио, дальеш пикачу, далее соник и т. д. закрывает топ рэйман. паук даже не попал в этот топ.
справедливости ради, паук находится на первом месте в топе именно среди супергероев. в рамках вселенных марвел и дс.