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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 102 оценки

В Sony, похоже, совсем забыли, что собираются выпустить Marvel's Spider-Man 2 на PC

Gruz_
Новости

О том, как Sony работает с запоздалыми портами своих игр на ПК, мы все знаем - они выходят вполне в хорошем техническом состоянии, но с явным отсутствием рекламы. Однако если раньше игроки воспринимали все это без особых нареканий, то теперь ситуация кажется довольно тревожной, поскольку Marvel's Spider-Man 2, по всей видимости, просто игнорируют.

Сейчас ситуация выглядит так:

  • Релиз Marvel's Spider-Man 2 на PC состоится уже 30 января в Steam и Epic Games;
  • Единственный трейлер был показан 19 октября прошлого года во время анонса;
  • Системные требования пока неизвестны, также как и информация о доступных улучшениях для PC-версии;
  • Также еще не открылись предзаказы, хотя в описании указаны бонусы для них. В то же время The Last of Us Part 2 Remasted вполне спокойно можно приобрести за 3 месяца до релиза;
  • Последний раз игра упоминалась в официальном аккаунте Insomniac Games 20 января, а 22 января студию покинул Тед Прайс, а дальше наступила мертвая тишина.

И хотя Sony и Insomniac Games успели забыть про игру, партнеры помнят о ней:

  • AMD выпустила драйвер с поддержкой Marvel's Spider-Man 2;
  • в Marvel Rivals добавят 30 января тематический скин с дизайном Человека-паука игр Insomniac Games;
  • Анимационный сериал Your Friendly Neighborhood Spider-Man выйдет уже 29 января.

Внимательные пользователи Steamdb на днях отследили, как Sony вернула, а затем сняла с продажи Horizon Forbidden West и Helldivers 2 во многих регионах Steam, причиной чему послужила недоступность PSN.

Игры партнеров, которые будут изданы компанией (Lost Soul Aside и Midnight Murder Club), и вовсе лишились пометки об обязательной привязке PSN-аккаунта, хотя ранее она у них была.

В настоящее время складывается весьма нелогичная ситуация: Marvel's Spider-Man 2 выходит на PC без какого-либо маркетинга со стороны Sony, но в то же время компания может отказаться от обязательной привязки PSN-аккаунта и начнет продажи в большинстве регионов Steam.

Впрочем, до релиза уже рукой подать, так что понаблюдаем, чем это в итоге обернется.

-9
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
BAZKIN

Будет смешно, если они и выпустить ее забудут

10
Dark1994

интересно конечно

1
ViksOne

Кто заинтересован, реклама не нужна

1
Никита Дроздоvv

Вообще странно это

1
shurasick876

Да всё просто. Не хотят заниматься рекламой убыточной игры.

1
Sunsh1ne98

Живём во времена неизвестности, господа.

0
K0t Felix

Занимательно, конечно

0
Сергей Понащенко

Думаю, завтра все будет. И трейлер и системки.

0
Sunsh1ne98

А теперь представим, что 30 января игра не выходит. Нет системок и трейлера. Предзаказ вообще превратился в тыкву. И в итоге Спидерман 2 превратится в подобие Ждалкера 2, в миф, который когда-нибудь может увидеть свет, но непонятно когда)

-1
huluhmuhulu Sunsh1ne98

какие у тебя характеристики компа ?

-1
muxamor2011

На 90% будет перенос. открывать предзаказ за сутки до релиза. при том что за предзаказ полагаются бонусы. это идиoтизм.

0
Паштет32

Не связано ли с РТХ 50**, которые начинают продавать как раз 30 числа? а завтра, вроде как спадает эмбарго на публикации. Прикол какой-то от сони

0
huluhmuhulu

сегодня и завтра системки можно уже не ждать думаю, они будут за несколько часов до релиза, либо вообще в релиз

0
FerociousKit

Я прохожу 1 часть и Майлза и все зря типо?Даже если перенесут обидно будет (

0
Даниил 1234

Да конечно 2 дня до выхода а системок так и нет может они занимаются дороботкой чтоб порт не вышел сырым.

0
AndruhaGruz

Это они так решили потролит ПК бояр за то что они проходили слитую и всю перелахмаченую версию паука (⁠*⁠_⁠*⁠)

-1
huluhmuhulu

точно :D

0
huluhmuhulu

но на самом деле я думаю что игру просто все еще патчят, потому и нет системок

0
My life is a game

да да, вообще жесть)
сам в ожидании)

-2
MаnGo

Мы тоже забыли! Первую все никак не скачаю.. Куча игр интересных надо проходить... А тут этот красно-синий петушок.

-2
Grognac

перечисли интересные игры

-1
tash1t Grognac

TLoU, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Dying Light 2, AC Mirage, Дожить до Рассвета, House of Ashes, Indiana Jones, RE 4 Remake, Space Marine 2. Ну вообщем, если терпеть начало и до середины хотяб сыграть, то все игры заходят. Ну, пока не мере у меня так. В плане оптимизации, я не жалуюсь так как у меня всё ок.

-3
Sunsh1ne98 tash1t

Ведьмаку 10 лет в обед, Киберпанку 5, с остальными все то же самое, кроме Индианы и Спейс Марин. Играть по факту не во что. Почти все новые релизы либо дрочильня лутбоксная, либо неоптимизированное г*вно. Единицы нормальных игр.

3
tash1t Sunsh1ne98

Перечислил интересные игры, не нравится так не нравится. Перечисли свою интересную игру тогда за последние 2 года.

0
OtherAlatar

меня это уже за#бало конкретно я уже абсолютно не жду пк версию сони вообще забыла о игре и просто тупо молчат как крысы,и я буду угарать если игра не выйдет 30 января

-3
agula98

Человек паук самый популярный персонаж в мире ему не нужна реклама

-4
Sunsh1ne98

Ну хоть системные требования игре нужны, нет?))

2
rtnrwv

игре уже сто лет, конечно реклама не нужна, но нужна реклама чтобы напомнить про порт на ПК

0
muxamor2011

Как ты узнал об этой игре без рекламы ? если от друзей или знакомых то как они узнали без рекламы ?

к сожалению не нашел топа самых популярных персонажей в принципе.
но есть топ 25 самых популярных персонажей видеоигр. на первом месте марио, дальеш пикачу, далее соник и т. д. закрывает топ рэйман. паук даже не попал в этот топ.
справедливости ради, паук находится на первом месте в топе именно среди супергероев. в рамках вселенных марвел и дс.

0