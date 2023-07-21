В трейлере Marvel's Spider-Man 2 заметили отсылку на малоизвестного злодея ©

В трейлере Marvel's Spider-Man 2, показанном Insomniac Games на San Diego Comic-Con 2023, было много злодеев, таких как Веном и охотник Кравен, но фанаты Marvel также заметили одну отсылку на малоизвестного классического врага Паука.

Несколько пользователей Reddit поделились тем, какую малозаметную отсылку они заметили в трейлере. На ярмарочной площади стоит колесо обозрения с надписью Big Wheel, что является отсылкой к аляповатой машине Big Wheel, которой управлял классический злодей Джексон Уил.

Коррумпированный бизнесмен впервые появился в 1978 году в Amazing Spider-Man #182, где он поручил Жестянщику создать гигантское бронированное моноколесо для борьбы с Реактивным Гонщиком. В итоге Человек-паук спас Реактивного Гонщика, но ценой падения Большого колеса в реку Гудзон.

"Большое колесо для Marvel's Spider-Man 2 подтверждено", - гласит восторженное сообщение на Reddit. "Мы еще не готовы к главному злодею Спайди", - ответил один из пользователей.

В другом сообщении, озаглавленном "Камео, которое все пропустили", другой пользователь Reddit не мог поверить в это. "Не может быть, чтобы они это сделали", - сказал он. "Теперь будем надеяться, что мы действительно получим Большое Колесо".