Веном будет играбельным персонажем в Marvel's Spider-Man 2, утверждает инсайдер ©

Marvel's Spider-Man 2 во всех роликах интригует возможностью игры сразу за двух Пауков: Питера Паркера и Майлза Моралеса, каждый из которых обладает уникальным набором способностей. Если верить свежей утечке, супергеройский экшен не остановится на двух играбельных персонажах. Игроков ждет третий герой, и им станет Веном.

Новым инсайдом по Marvel's Spider-Man 2 делится испанская геймерша под ником NatalyaSirinova. Она утверждает, что получила информацию о некоторых особенностях игры от СМИ, которые успели поиграть в раннюю версию экшена. В одной из миссий под их контроль переходил Веном, который по управлению сильно отличался от Пауков.

Насколько правдива эта утечка, покажет время. Ранее уже ходили слухи, что Веном будет одним из играбельных персонажей в Marvel's Spider-Man 2, однако сами разработчики это отрицали. NatalyaSirinova за сообщение об играбельном Веноме успела получить блокировку в социальных сетях за нарушения авторских прав, что только подтверждает утечку.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября 2023 года на PS5. Ранее в сеть слили эффектный трейлер игры с кинематографичными кадрами.